Necesario crear la consciencia entre la población del cuidado de los animales: ISMED

Es necesario crear entre la población la consciencia del cuidado de los animales y evitar la violencia hacia estos seres vivos y sintientes, informó Soledad Ruiz Canaán, directora del Instituto de Salud Mental del estado de Durango (ISMED), quien resaltó que quien ejerce violencia contra un ser vivo denota problemas de impulsividad y falta de valores de respeto hacia los demás que se deben tratar.

Quienes generan violencia hacia un animal, peor aún si los asesinan, no importando si ésta en la calle o si es una mascota, evidentemente tiene un problema de falta de responsabilidad y respeto a la vida, pues el ser humano debe tener presente que no es la única especie sobre la tierra, que la vida se debe respetar.

Hay que entender que se vive en una sociedad que si bien sacrifica animales para comer, no lo hace con ciertas especies, que en la cultura occidental matar un animal doméstico denota que esa persona tiene un problema de impulsividad, y que la impulsividad puede generar también violencia hacia otras personas.

También tiene un problema quien caza animales por deporte, porque en este caso no se hace por supervivencia y por la necesidad de comida, sino por diversión, y ahí es importante subrayar que incluso la caza ya no encaja en una sociedad que cada vez más se promulga por respetar y preservar la vida.

El llamado a quienes tienen animalitos domésticos, es que deben brindarles los cuidados para que tengan una vida digna, que incluye por supuesto el que deban ser vacunados y que tengan alimento, porque no solo se trata de tener al animal, sino proveerle en sus necesidades.

“Creo que muchas veces cuando comparamos a algunas personas como animales, le estamos faltando el respeto a los animales, porque ellos no tienen el razonamiento que si tiene una persona cuando ejerce violencia hacia ellos, un animal doméstico no ataca, y cuando lo hace es porque está faltando cuidado en su educación, que por supuesto no debe ser a base de golpes” añadió.