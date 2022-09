Yolanda de la Torre solicita licencia como diputada federal

La diputada federal por Durango, Yolanda de la Torre, solicitó licencia ante el pleno de la Cámara de Diputados, pues aseguró que en Durango se viven nuevos tiempos "y me interesa estar cerca de mi estado".

Al ser cuestionada por los motivos de esta decisión, la integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quién recientemente estuvo envuelta en la polémica pues fue la encargada de presentar la iniciativa que establece la ampliación del periodo del Ejército Mexicano en labores de seguridad pública, afirmó que al vivir tiempos de cambio hay mucho por hacer en Durango.

Te recomendamos Ayuntamiento de Durango busca obtener recursos para movilidad sustentable

Descartó la posibilidad de que haya habido presiones por parte de otras personas, sin embargo aseguró que se vienen nuevos proyectos para Durango que la motivan y la inspiran.

Aunque no detalló el proyecto al que se integrará, señaló estará "en algo donde le pueda servir a Durango y será muy bien. Siempre me gustan los proyectos, me gusta emprender", asimismo señaló que no pudo esperar al momento de la discusión que se llevará a cabo en el Senado de la República sobre su iniciativa, pues "la vida te da momentos de decisiones (...). A mí me encanta Durango, amo Durango y siempre está por delante", dijo en entrevista.

Local Postergar presencia del Ejército en las calles significa el fracaso del gobierno: Benítez

Asimismo destacó que en Durango "estamos acostumbrados a lidiar con alacranes, alimañas ponzoñosas, y de todo, así que es bueno", mientras que al cuestionarlos directamente si será la próxima titular del Poder Judicial en el estado, informó que se van a ver opciones "creo que puedo contribuir desde muchos ámbitos".

"Yo he trabajado en la parte federal, en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial. Creo que soy uno de los perfiles que ha tenido el privilegio de servir en los tres órdenes de gobierno, en lo local, en los tres poderes del estado y también hay mucho qué hacer, y también mucho por la seguridad, entonces vamos a ver qué pasa", concluyó.