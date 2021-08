México demanda a fabricantes de armas en una corte de EU

El Gobierno mexicano, a través de la Cancillería, presentó una demanda en la Corte Federal de Boston contra 15 armadoras por sus actividades irresponsables en el tráfico de armas que van a parar a manos del crimen organizado.

La demanda señala que México busca una compensación, pues alega que Smith & Wesson, Barrett Firearms, Colt's Manufacturing Company, Glock Inc, Sturm, Ruger & Co Inc y otras sabían que sus prácticas comerciales generaban daño al país, así como ser productores de más del 68% de las más de medio millón de armas que se introducen ilegalmente a México cada año.

En conferencia de prensa para dar a conocer los detalles del litigio, el consultor jurídico de la cancillería, Alejandro Solero, explicó que la demanda no es contra el gobierno de la Casa Blanca, ni atenta contra la Segunda Enmienda.

Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard indicó que buscan que estas armadoras paguen a México los daños económicos que el tráfico de armamento produce al país y que se estima en 5% del Producto Interno Bruto (PIB), pero sobre todo que modifiquen la manera en que comercializan las armas.

Sin embargo, dijo que el monto para cubrir dicha exigencia deberá ser determinado en el transcurso del juicio.

"Si no hacemos una demanda de esta naturaleza, si no la ganamos, no van a entender y vamos a seguir teniendo muertos todos los días", denunció.

El secretario de Relaciones Exteriores alertó, además, que estas armadoras producen armamento especializado y cada vez más letal a servicio del narcotráfico.

"Están hechas para eso (las armas), para que las compren, son más valiosas, tienen diferentes tipos de arreglos desde el punto de vista estético y desde el punto de vista del uso", afirmó el canciller.

“Vamos a ganar”, aseguró Ebard, quien descartó cualquier conflicto diplomático con la Casa Blanca, ya que reiteró no se está demandando al Gobierno estadounidense.

Ebrard afirmó que no existe precedente de que el Gobierno mexicano "participe en un litigio de esta naturaleza" en una corte estadounidense y que la medida contó con la autorización del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Exigió también que se desarrollen e implementen estándares razonables y verificables para "monitorear y disciplinar" a los distribuidores de armas.

El tráfico ilegal de armas es un tema medular en la agenda binacional de México y Estados Unidos, principal mercado de cárteles del narcotráfico.

Más de 17 mil asesinatos cometidos en 2019 involucraron el uso de armas traficadas ilícitamente desde el país vecino, según datos de SRE.





