Blindaje en Palacio Nacional es para evitar provocación, no por miedo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que las vallas metálicas en Palacio Nacional se colocaron para evitar provocaciones y garantizar la seguridad de las policías, así como de las manifestantes este 8 de marzo durante las protestas por el Día Internacional de la Mujer.

"Están en todo su derecho de protestar, de expresarse, de manifestarse, pero hay mucha provocación, mucha gente que se infiltra y que lo que busca es causar daño, utilizan como forma de protesta la violencia (...) no queremos que haya heridos de las fuerzas de seguridad pública ni queremos que las mujeres que protestan usando este derecho también salgan afectadas, dañadas".

Detalló que cada vez que se realiza una pinta en alguno de los monumentos es una tarea difícil, ya que para limpiarlos "hay que pedirle permiso, autorización al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y no se puede estar afectando la cantera, las piedras de estos edificios, que tienen siglos. Entonces, es mejor protegerlos".

Foto: Alejandro Aguilar

El mandatario destacó que su gobierno no impide el derecho de manifestación; sin embargo, pidió que de llevarlas a cabo, sean de forma pacífica, "nunca vamos a reprimir al pueblo, pero sí tenemos que evitar las provocaciones".

"Imagínense que no se cuide el Palacio Nacional y lo vandalizan. ¿Qué imagen se da en el mundo?", dijo López Obrador durante la supervisión del Tramo 3 del Tren Maya en Campeche.

Recordó que durante la protesta del año pasado se lanzaron bombas y explosivos a la puerta de Palacio Nacional.

"No es miedo. Todos, todos, todos los seres humanos tenemos miedo, todos, pero es distinto el miedo a la cobardía. Yo puedo tener miedo, pero no soy cobarde. Entonces, no es por eso que se están poniendo esas bardas para proteger al palacio, es para que no haya provocación", resaltó el mandatario.

Foto: Alejandro Aguilar

Desde la madrugada del miércoles, el Gobierno de la Ciudad de México blindó con vallas metálicas los monumentos, restaurantes, hoteles y hasta el Palacio Nacional previo a las próximas marchas que se registrarán el 8 de marzo.

La manifestación ha estado precedida por la inconformidad creciente de grupos feministas en contra de la postulación de Félix Salgado Macedonio como candidato a gobernador del estado de Guerrero por Morena ante las acusaciones en su contra por violación y abuso sexual, las cuales no han sido desahogadas por la justicia de esa entidad.