De 'la verdad histórica' al 'ya me cansé', las frases por las que Murillo Karam será recordado

Jesús Murillo Karam fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) tras ser la persona que estuvo al frente de las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, en septiembre de 2014.

Durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, Murillo Karam ocupó el puesto de Procurador General de República, de 2012 a 2015, y son algunas de sus frases las que marcaron su paso por la dependencia, en especial las relacionadas con la investigación sobre la desaparición de los estudiantes.

"La verdad histórica" de Murillo Karam

Murillo Karam anunció el 28 de enero de 2015 los resultados de las investigaciones realizadas después de la desaparición de 43 estudiantes de la escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida entre la noche del 26 de septiembre y la madrugada del siguiente día de 2014.

El expediente fue dado a conocer junto a Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal, y aseguraba que contaba con las pruebas contundentes sobre la responsabilidad de José Luis Abarca, expresidente municipal de Iguala, Guerrero, y su esposa, María de los Ángeles Pineda y Sidronio Casarrubias Salgado, al ordenar a los policías entregar a los estudiantes a un grupo de sicarios al estar al mando de la organización criminal “Guerreros Unidos”.

“Ésta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente, y que ha permitido ejercitar acción penal en contra de los 99 involucrados, que han sido detenidos hasta hoy”, declaró en aquel momento.

“No hay una sola evidencia de que haya intervenido el ejército, ni una sola. Las mismas declaraciones iniciales de los que hoy dicen que el ejército fue (responsable), lo acusaban de omisión, las mismitas (personas). No hay una sola evidencia de la participación del ejército, ni siquiera había un grupo razonable de soldados en el lugar”, aseguró Murillo Karam en esa conferencia.

Con el paso de los años distintas organizaciones, nuevas investigaciones y la creación de instancias como la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del Caso Iguala mostraron como la llamada “verdad histórica” no fue imparcial e independiente, además presentaba confesiones falsas, torturas y mucho más.

En sus primeras consecuencias llevó a la orden de aprehensión de Tomás Zerón de Lucio, al tener responsabilidad en los delitos de alteración y ocultamiento de pruebas en la investigación. El exfuncionario se mantiene prófugo y se refugia en Israel.

"Ya me cansé" y su salida de la PGR

Rumbo al final de 2014, la presión de los medios como de la población en general llevó a Jesús Murillo Karam a decir otra de las frases que marcaron su paso por la PGR, la cual fue “ya me cansé”.

El 7 de noviembre de 2014, durante una conferencia de prensa, en la que presentó indicios de que existían restos humanos calcinados en Cocula, Guerrero, posiblemente de los normalistas desaparecidos, no quiso recibir más preguntas sobre el tema.

“No más preguntas, ya me cansé”, afirmó Murillo Karam antes de terminar la conferencia. Su frase se convirtió en todo un movimiento en redes sociales y se formó el hashtag #YaMeCanse para pronunciarse contra el gobierno de México y la indignación ante la poca información del caso.

Posteriormente, Murillo Karam defendió que tenía más de 40 horas sin dormir al momento de esa conferencia y que en los últimos 30 días solo había dormido cuatro horas. Junto a esto, venía de realizar un viaje de Chilpancingo donde escuchó a los padres de los normalistas, aseguró.

“Cuando dije estoy cansado, estoy cansado de eso de una violencia brutal, lo vivido lo tengo todos los días desde entonces, sí me cimbra, sí me cimbra”, aseguró. “A ver, cuando estoy cansado no poso, y en ese momento tenía 40 horas sin dormir, las preguntas eran repetitivas y mis respuestas empezar a ser en ese mismo sentido, sí estaba muy, muy cansado, y lo diré cuantas veces lo esté, en ese momento lo estaba”.

Al no cesar los cuestionamientos en su contra, José Murillo Karam dejó el cargo de procurador el 27 de febrero de 2015 para dar su lugar a Arely Gómez González. Pero, se mantuvo dentro del gobierno de Enrique Peña Nieto al hacerse cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), aunque tuvo que dejar el cargo en agosto de 2015.

La detención de Murillo Karam

Este 19 de agosto, por medio de un comunicado la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que cumplió con la orden de aprehensión en contra de Jesús “M” por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia por el caso Ayotzinapa.

La detención ocurrió en la residencia de Murillo Karam en la Ciudad de México sin problema ya que colaboró con las autoridades sin opones resistencia.

Murillo Karam junto a Enrique Peña Nieto ya al frente de la Sedatu. Foto: Cuartoscuro

“El detenido ha sido trasladado a las instalaciones de la Fiscalía para las certificaciones correspondientes, y enseguida será puesto a disposición de la autoridad judicial”, señaló la FGR.

Jesús Murillo Karam fue detenido un día después de que Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) presentó los resultados de su investigación del caso Ayotzinapa donde afirmó que se trató de un crimen de Estado y acusó a autoridades federales de ser “omisas y negligentes” cuando el caso ocurrió.

