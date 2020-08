En Puebla, hacemos las cosas a nuestra manera: Miguel Barbosa

A un año de haber tomado posesión como gobernador de Puebla, Miguel Barbosa asegura tener control de la gobernabilidad de su estado; reconoce no ser el consentido de nadie –“ni de mi mujer”-; admira al presidente López Obrador pero sin ser de su círculo cercano; y niega pleito personal alguno con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en el tema del Covid-19, porque, afirma, las relaciones en esos temas son de institución a institución y no entre personas.

En entrevista con la Organización Editorial Mexicana refiere que tiene programado para el próximo 7 de agosto la apertura de parte de su economía, pero que eso requerirá de un gran esfuerzo de disciplina social -que ha faltado hasta el momento a los poblanos- , así como de superar los retos que ha enfrentado hasta ahora, como la deficiencia de los servicios médicos y la falta de medicinas.

Aun así prevé que su sistema de salud no colapsará. “Nuestro semáforo es más restrictivo que el de la Federación. Hemos establecido como delito de plena conciencia que alguien que sabe que tiene la enfermedad ande como si nada por la calle, contagiando a los demás”.

“Todas nuestras medidas de higiene están contenidas en más de 23 decretos que hemos publicado sobre temas de Covid. No nos quedamos solamente con la recomendación verbal; la obligación de usar cubrebocas existe desde el 13 de abril. Hemos ido incluso a contrapelo de los lineamientos federales. Cuando vino el fin de la Jornada Nacional de la Sana Distancia se llamó a la industria de la construcción y a la automotriz y vimos que no había condiciones para reabrir. Cómo no voy a querer que abran los establecimientos comerciales, que los restaurantes abran, pero si abren, este contagio alto que traemos se va a subir más, según nuestras proyecciones. Porque nosotros llevamos nuestra propia medición”.

Reconoce que esto le ha generado críticas y presiones, pero que es lo indicado en estos momentos. Asume lo que pueda no gustarle de sus acciones al Gobierno federal, pero no personaliza ningún pleito de este tema con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ya que, asegura, “la relación en estos temas es entre instituciones y no entre personas.”

Y remata: “Yo no llegué a la gubernatura para ser el consentido de nadie. No soy consentido ni de mi mujer”.

Refiere que el enorme porcentaje de recursos con que ha enfrentado la pandemia ha sido local. “Si hablamos por ejemplo de ventiladores, arreglamos muchos que teníamos y nos pusimos a pintarlos, los reparamos, compramos cerca de 200 de ésos que cuestan más de un millón de pesos, nos donaron privados una gran cantidad y la Federación nos mandó 30 como parte del programa Insabi.”

Respecto a su relación con el Presidente de la República, Barbosa refiere que lo conoce desde hace 20 años, que le tiene admiración desde entonces, que le guarda alto agradecimiento por haberle permitido acercarse a Morena, pero que también es un hecho que no forma parte del círculo cercano del mandatario.

A quien defiende por las acusaciones que enfrenta dentro de su propio partido es a Yeidckol Polevsky, exsecretaria general de Morena, a quien dice apreciar, por lo que le parece injusto que se le hagan acusaciones si, según él, todo se puede arreglar dialogando. “Me impactó mucho el trato que le han dado, porque ella fue la que llevó al partido al triunfo en el 2018”.

GOBERNAR PARA LOS POBLANOS

En el tema de la gobernabilidad poblana, Barbosa reconoce roces con el empresariado local, las universidades y cambios constantes en su propio gabinete, pero todo enmarcado en un esfuerzo constante por transparentar la vida estatal y generar condiciones para el crecimiento económico.

“Esto lo tendremos que emprender con cuatro mil millones de pesos menos de participaciones federales que este año nos fueron recortadas”, asegura.

Por ello, hace un llamado a que los poblanos se sumen a un Pacto Comunitario, para salir todos adelante en los temas más difíciles que hay por enfrentar.

El mandatario destaca que todo eso será posible en un clima de seguridad, que ya está ocurriendo como se demuestra, pues dice que Puebla pasó del quinto lugar entre las entidades más inseguras, al lugar 23, de acuerdo con datos del Secretariado Nacional de Seguridad Pública.

Asimismo, destacó que un aliado importante en ese esfuerzo será la iniciativa privada. “pero la de los grandes empresarios con los que yo tengo interlocución, los Slim, los Peralta, con Marcos Adame, Manuel Espinosa, no las organizaciones locales de gerentes, que pretenden imponer sus propias reglas y tiempos al gobierno estatal”.

“Las cámaras empresariales locales siempre han sido panistas, siempre han servido para hacer política; cuando los gobiernos de Puebla fueron priistas, ellos fueron priistas, cuando eran autoridades panistas, fueron panistas. Estuvieron en contra de mí en la campaña y hoy se pusieron así, en un plan difícil”, dice el gobernador.

“Se olvidan que la libertad para hablar y expresarse se las di yo. Los tenían sometidos, subyugados. Y ciertamente se van a sumar a la transformación de Puebla, pero en su momento”.

Establece que su propósito es combatir la desigualdad a través del crecimiento económico. “Un gobierno de la 4T tiene que combatir la pobreza, tiene que combatir la corrupción, tiene que tiene que generar condiciones para que la gente esté mejor, que provoque bienestar, tiene que aplicar la ley para hacer justicia y combatir la inequidad. Y ¿cómo combates la desigualdad?, pues con crecimiento económico”, y refiere cinco proyectos inmediatos para lograrlo:

1.- Convertir al aeropuerto hermanos Serdán, de Puebla, en el principal aeropuerto de carga del sureste. “Para eso necesito que la nación le entregue al gobierno del estado 51 por ciento de la titularidad de esa terminal”, para crear una gran inversión, hacer una pista de rodaje y propiciar toda un área de inversión privada.

2.- Remodelar las 62 hectáreas de la zona de San Francisco del Centro Histórico de Puebla. Es una zona muy abandonada, pero con alto potencial de crecimiento si se moderniza.

3.- Establecer un gran espacio para conciertos en Atlixco, en la Zona de Lagarto, para detonar el turismo.

4.- Desarrollar la Agencia Estatal de Energía, que ayude a desarrollar proyectos eólicos fundamentalmente.

5.- Recuperar los objetivos iniciales de Ciudad Modelo, que era de Audi, que es una zona enorme para atraer inversiones. Y cita además programas adicionales, como el del desarrollo del agave mezcalero. Y asegura: “Esta crisis no me va a doblegar, no me voy a rendir”.

En materia de gobernabilidad, reconoce que nueve cambios en su equipo inmediato de trabajo han sido muchos en apenas un año de trabajo, pero asegura que han sido para bien. Que está en sus atribuciones ajustar todo aquello que no esté funcionando.

“Tengo excelentes colaboradores. Así de sencillo. Tengo un excelente secretario de Gobernación, una excelente secretaria de Finanzas, un excelente secretario de Administración, un excelente secretario de Salud, tengo una excelente secretaria de Economía, un excelente secretario de Seguridad Publica. Hablo de los que cambié.

Gracias a eso hemos modificado mucho el escenario de la seguridad publica en el estado y el escenario de salud lo fortalecimos, por ejemplo”.

Sobre el diferendo que tiene con la Univeridad del estado, Barbosa argumenta que es un asunto de corrupción y falta de trasparencia. “La BUAP debe ser un lugar donde impere la transparencia, un lugar sin corrupción. Y no voy a cambiar, porque mi combate a la corrupción es frontal. Aunque la universidad sea un órgano constitucional autónomo, mi gobierno promueve el uso escrupuloso de recursos”.

Respecto de la polémica con las universidades privadas, que han sentido vulnerada su autonomía con decisiones gubernamentales, Barbosa argumenta que al aprobar la Ley de Educación busca que el modelo educativo, tomado de la Ley General de Educación, permita generar un desarrollo educativo en favor de los estudiantes, no en favor de las empresas.

“No es una ley expropiatoria, ni tiene injerencia en el diseño de modelos educativos, o formas de control. ¡No! Es una ley que va a otorga garantías a la educación del estado. En Puebla hay que mejorar el nivel educativo. Y aquí se expidieron muchas autorizaciones a planteles, que se llaman RVOE (Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios), que no garantizan niveles educativos. Estoy corrigiendo todo eso”.

Sobre su ley para cancelar la propaganda en espectaculares y transporte público, refiere que lo que busca es no permitir el dinero ilícito en las campañas, pues la industria de los espectaculares es una mafia, y se presta a guerras sucias como la que, asegura, él vivió en carne propia en 2018. “Eso ya se les acabó. Nada de espectaculares ni en transportes públicos”, asegura.

Y ya entrado en el tema electoral, reconoce que su partido, Morena, ha sufrido un desgaste al ser gobierno, pero confía en que en las siguientes elecciones dicho partido va a volver a ganar. Aunque se deslinda de participar: “Pero ahora soy el gobernador y no me voy a meter en las elecciones ni voy a apoyar a ningún candidato”.Con información de Alejandro Jiménez