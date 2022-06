[Entrevista] Primero, que Alito suelte el PRI; Morena es después, dice Osorio Chong

Miguel Ángel Osorio Chong cree que podrán competir bien en el 2024 contra el partido en el poder, que lograrán ganar la elección presidencial, pero hoy tienen que dar el paso fundamental de eliminar liderazgos que estén señalados, sean cuestionados y que no permitan una muy fortalecida alianza opositora. Suena optimista… y enojado.

—Todos los observadores se preguntan en este momento con qué podrá competir la oposición en 2024, con quién. Dicen que la caballada está muy flaca—, menciona el reportero.

—Sí, lo sé, y esto es porque Alito (Alejandro Moreno) ha estado trabajando para su candidatura, imagínate. Creo que eso es lo lamentable, que crea que el partido es de él, para él y para sus propias aspiraciones, y no abrir a la participación de otros talentos importantes que tenemos en el PRI y que podrían ser buenos participantes para encabezar esta alianza. Entonces, eso es parte de los males, y eso es parte de lo que tenemos que seguir hacia adelante combatiendo—, responde el líder de los senadores del Partido Revolucionario Institucional.

El nacido en Pachuca, que fue secretario de Gobernación de México (diciembre de 2012 a enero de 2018) durante el mandato del presidente Enrique Peña Nieto, y también gobernador del estado de Hidalgo (2005 a 2011), dice que no puede hablar de las corcholatas del PRI. “Mira, déjame que se cumpla lo que estamos pidiendo dentro del PRI y luego hablamos de lo otro, porque no podemos hablar de lo otro si no tenemos un partido que sea incluyente, que sea abierto a todas las voces”.

Lo que él está pidiendo dentro del PRI, junto con otros pesos pesados de la política nacional que son fieles al Revolucionario Institucional y que lo encabezaron, como Manlio Fabio Beltrones, Claudia Ruiz Massieu, Carolina Monroy del Mazo, César Camacho Quiroz, Pedro Joaquín Coldwell, Beatriz Paredes y Humberto Roque Villanueva, es que Alejandro Moreno suelte al partido. Estos son fragmentos de una charla telefónica con el político que confirma que le dolió mucho que el PRI perdiera Hidalgo. En general, le duele lo que le pasa hoy a su partido.

—Estamos platicando desde hace algunas semanas en las calles que algo está pasando dentro del PRI. ¿Podría describir qué es lo que está sucediendo al interior del Partido Revolucionario Institucional?—, pregunta el reportero.

—Sí, con todo gusto. La verdad es que, bueno, viendo los resultados del 2021 y del 22, donde de 19 gubernaturas perdimos todas, 10 donde gobernábamos. Se perdieron presidencias municipales, diputaciones locales, y a pesar de tener un 18 por ciento de las preferencias, pues lo que está perdiendo el PRI son espacios de poder. Espacios donde se pueda gobernar. Y bueno, hay una dirigencia que además está siendo señalada, está siendo todos los días objetivo de grabaciones, de señalamientos, todos por supuesto en la ilegalidad, pero que al final pues dañan el prestigio del PRI, dañan el prestigio de todos, y lo que nosotros queremos es un partido fuerte con una dirigencia fuerte, que permita armar lo que viene, el 2023 y 2024. Que permita armar la alianza del 23 y por supuesto la fortaleza de la alianza del 24.

—¿Hay una forma de quitarlo del poder en este momento o prácticamente tendrían que estar confiando en las autoridades como el INE o algún factor externo que ayude a removerlo de este cargo?

—Mira, lo que pudimos hablar con él es que tuviera un acto de autorreflexión, como lo han tenido otros expresidentes del PRI, cuando han tenido malos resultados dejan el espacio para una nueva dirigencia. Esto no sucedió, no quiere, además se le pidieron otros temas más importantes, diría yo, que es la inclusión, la unidad, la toma de decisiones, que no se den de manera centralista, y algo fundamental: una elección anticipada de la dirigencia, esto quiere decir que aunque él salga hasta agosto del próximo año, se pueda desde ahora llamar a una elección para que esté esa nueva dirigencia en la toma de decisiones de lo que viene, del 23 y del 24. Pero bueno, a todo se ha negado, por supuesto, esta elección adelantada sí la vamos a llevar al INE y al TEPJF, que nos puedan respaldar, que nos puedan respaldar legalmente, para poder alcanzar este objetivo que es fundamental. No podemos estar como instituto político arrastrando el desprestigio de una persona. El PRI es más que su dirigente, más que Alito. Más que decisiones que han venido siendo cupulares y que no toman en cuenta a los estados, a los municipios, que todo se maneja, todo se maneja desde el CEN del PRI.

—¿Les alcanzará el tiempo en este caso para competir por Coahuila y por el Estado de México, o ya es demasiado tarde?

—No, por supuesto que sí, incluso el PRI lleva mano, es quien gobierna con sus gobernadores priistas, pero no sólo eso, la mayoría de votos de las pasadas elecciones están en el PRI, y yo creo que la alianza se tiene que formar a partir del PRI. Pero vuelvo al mismo tema, hay un dirigente que en este momento no está siendo la mejor carta de presentación del PRI, y por eso es que se debe tomar una decisión que permita fortalecer al partido, no seguirlo dividiendo y no seguir solamente a partir de una persona, sino a partir de la base, que es como se formó este instituto político.

—¿Qué es lo que sostiene en el PRI al señor Moreno?

—Él lo dice y lo repite, que fue electo para cuatro años, pero pues no siempre una dirigencia dura lo que el tiempo estatutario, sino lo que el tiempo político le determina, y pues resulta que desde nuestro punto de vista ya se acabó ese tiempo político. Pero está en su posición de no abandonar, de seguir dañando al PRI, seguir deteriorando con su presencia, con su imagen, y bueno, pues entonces tenemos que seguir nosotros señalando y yendo para adelante.

—Le mandó un mensaje a los dirigentes del PAN y del PRD, les dijo que no hagan tratos con Moreno, porque ya se va. ¿Ha tenido alguna respuesta al respecto?

—Sí, salieron muy rápido a decir que ellos están fuera de la discusión de nuestro conflicto, que ellos van a hacerlo con la dirigencia, que son muy institucionales, y mira, yo los respeto, nada más que entiendan que ser institucionales y hablar con la dirigencia que en su momento estará vigente para los acuerdos del 24 no se llama Alito Moreno. Él termina en agosto del próximo año y los acuerdos para el 24 se tienen que firmar entre octubre y noviembre, entonces, sí hay que señalarlo para que entiendan que no es con este dirigente con el que se pueden hacer acuerdos. Pueden estar haciendo acuerdos para Estado de México y Coahuila, sí pueden estar trabajando en ese camino, pero que quede bien claro que el otro camino, el del 24, no es con Alito. Incluso, lo del 23, no va a ser vigente, se toman en cuenta otras voces.

—¿No estarían detonando la oportunidad de quitarle al partido en el poder el control de este país en el 2024 con esta postura a partir de lo que está pasando con Alejandro Moreno?

—Esa es la preocupación, no dejarles un espacio para que ellos sigan gobernando. Nosotros tenemos muchos señalamientos al respecto del poder adquisitivo, cada vez alcanza menos para comprar la canasta básica, el problema de seguridad, o sea, sí hay varios temas que tenemos que atender a partir de una alianza fuerte. Yo estoy comprometidísimo con la alianza, pero no con esta alianza que tienen que avisar a Alito para tomar determinaciones unilaterales para favorecer a sus amigos, para hacer un grupo que crea que el partido le pertenece, eso no lo podemos permitir.

—¿No les dio temor en algún momento, porque pareciera que en este país, desde hace unos tres años, el que asoma la cabeza parece que se mete en problemas con Palacio Nacional? ¿No les dio miedo tomar esta postura, entendiendo el contexto político que se vive en México en este momento?

—Mira, la competencia contra Morena y contra el propio Palacio Nacional será después, ahorita me interesa el partido y ahí ellos no están muy interesados en meterse y no deberían de hacerlo, aunque opinan de todo, pero este es un pleito al interior del partido y lo peor es quedarse callado. Lo peor es quedarse con los brazos cruzados, yo no estoy dispuesto a eso.

Miguel Ángel Osorio Chong dice que pide una elección anticipada, no que se vaya Alito, esa es su decisión personal.

—¿Cómo está viendo el país en este momento? ¿Cuáles son los elementos que podrían servir para hacer una campaña de propuesta del PRI hacia el 2024?

—Son muchos los temas, son ahuyentar las inversiones, perseguir a los enemigos políticos, o adversarios políticos, pero para mí lo más importante es el tema de seguridad, y el más, más importante, es el tema de la economía. La gente está perdiendo la posibilidad de tener lo básico para poder dar una respuesta a las necesidades económicas de su familia, y eso obviamente llega a la desesperación. Nuestro planteamiento es ver por la economía de las familias mexicanas.

—¿Usted ha pensado en 2024? Porque cuando vemos a figuras de su tamaño, vemos a figuras como Manlio Fabio y todos los personajes que están en la lista, en estas cartas del PRI, sabemos que sí hay tela de dónde cortar…

—Mira, sí hay personajes, tú lo has dicho, importantes, pero sería muy grave de mi parte estar planteando una candidatura, una presencia al respecto de lo que viene, si estoy hablando en este momento de democratizar al partido. Para mí en este momento lo importante es el partido, democratizarlo, la alianza, y luego ya veremos qué es lo que es pertinente para poder competir, o a título personal hacerlo. Primero el partido, primero el proyecto, eso para mí es fundamental.