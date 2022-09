EU ve en México una relación entre iguales: Ken Salazar

Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, aseguró que su país ve a México como su igual, que no se ve como superior. Durante el Foro Expansión Summit 2022, el embajador destacó que como vecinos ven un futuro bueno y una buena relación entre ambos países.

“El presidente Biden ve la relación entre México y Estados Unidos como una relación entre iguales, no como una relación que había en el pasado y se tiene que reconocer que los Estados Unidos eran mejor que México”, comentó.

Desde su punto de vista, a pesar de que en EU existen inquietudes y preocupaciones sobre México, afirmó que “todo se puede resolver” porque es una relación de socios.

Por otro lado, Salazar dijo que el tema de inseguridad es un tema pendiente en México y que es algo que le han manifestado los empresarios estadounidenses.

“De la seguridad, hay muchos problemas de seguridad, pero no nada más en México, también en Estados Unidos. Como lo he hablado con los dos presidentes, no puede haber prosperidad, sino que hay seguridad”, señaló.

Salazar añadió que representantes de la Iniciativa Privada (IP) mexicana le comunicó que tienen que trabajar de la mano con EU para mejorar las condiciones de seguridad para las empresas y los ciudadanos.

No somos un estado asociado: AMLO

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina aseguró, por el contrario, que México es un país independiente y no un estado asociado a Estados Unidos. Asimismo, afirmó que con la visita de Antony Blinken, secretario de Gobierno estadounidense, quedaron resueltas las acotaciones energéticas.

“No somos un estado asociado, México es un país independiente, soberano. Le escribí al presidente Biden ... y luego viene el secretario de Estado y se aclaran las cosas y, pues el tono ya es otro, y todavía alcancé a decirle que estaba seguro de que no eran ellos, de que no fue el presidente (Joe) Biden, no tengo duda porque él no tiene doble discurso, en nuestra relación ha habido sinceridad y siempre lo que me dice en la relación la mantenemos en un pie de igualdad y respeto la soberanía”, comentó el presidente.

En cuanto a la relación binacional en el marco del T-MEC, el presidente expresó que "es un acuerdo de integración con respeto a las soberanías de nuestros países, de América del Norte, lo mismo con Canadá, no tenemos ningún problema. Se mantienen las consultas, pero no era eso lo esencial, es un asunto político y es llamarlo de manera sutil, es un asunto politiquero, una intriga".

López Obrador concluyó que su homólogo estadounidense “es una persona amable que respeta la soberanía de México, nos consideramos amigos” y que “no hay interés del Presidente Biden de injerencia”.