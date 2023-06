García Luna siguió en la AFI gracias a Vicente Fox

En la época del desafuero de Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, Genaro García Luna permaneció al frente de la Agencia Federal de Investigación (AFI), en parte, gracias a su relación con el presidente Vicente Fox e integrantes de su gabinete, indica un documento desclasificado del gobierno de Estados Unidos.

Se trata de un cable que el entonces embajador estadounidense en México, Tony Garza, envió a Washington, en el que se elogió la labor de García Luna en el combate contra el crimen organizado, quien actualmente está preso en Estados Unidos acusado de aceptar sobornos del narcotráfico.

“Se le ha pedido al jefe de la AFI, Genaro García Luna, que se quede. Si bien tal acción es un reflejo de lo que se considera ampliamente como el sólido trabajo contra el crimen y la trata de personas que ha logrado al frente de AFI, no perjudicó que García Luna también disfruta de una relación positiva con Los Pinos y los secretarios de gabinete independientemente de sus fuertes lazos con el exfiscal general Macedo”, se lee en el documento que obra entre los registros del Archivo Nacional de Seguridad de la Universidad George Washington.

Para entonces López Obrador ya había sido desaforado por la Cámara de Diputados para que enfrentara un proceso penal por el delito de abuso autoridad imputado por la otrora Procuraduría General de la República (PGR), que encabezaba Rafael Macedo de la Concha, luego de que un juez resolvió que el tabasqueño violó un amparo definitivo que le impedía continuar con obras para abrir un camino en el predio El Encino, ubicado en Santa Fe.

En febrero pasado, durante una de sus conferencias matutinas, el presidente López Obrador recordó el episodio del desafuero y la participación que tuvo en este suceso García Luna mientras estuvo en la AFI.

“Yo recuerdo dos cosas de la AFI: cuando me desaforaron me tocó ir a declarar a la Procuraduría, y pues traía yo todo en contra, pero sobre todo los medios. ¿Y saben qué me hicieron? Que cuando salgo de la Procuraduría, los de la AFI me rodean como si yo fuese un delincuente para la foto”, indicó el mandatario.

Fue durante su período como jefe de la AFI en el que García Luna presuntamente comenzó a recibir sobornos de parte del Cártel de Sinaloa, de acuerdo con las acusaciones hechas en su contra por una corte en Nueva York y de las que se espera reciba sentencia en septiembre próximo.

Genaro García Luna fue hallado culpable en EU de cuatro cargos relacionados con el narcotráfico. / Foto: Cuartoscuro

Corrían los primeros días de mayo de 2005 cuando el embajador Tony Garza reportó a sus superiores en el Departamento de Estado la situación en México.

El diplomático les aseguró que la PGR, ahora FGR, de la que dependía la AFI, tuvo en abril de ese año una reestructura que comenzó con la renuncia de su entonces titular, el general Rafael Macedo de la Concha.

Esto presumiblemente tras la decisión del presidente en turno, Vicente Fox, de abandonar cualquier ejercicio de acción penal en contra de López Obrador por el caso El Encino.

“La PGR abandonó los procesos judiciales contra AMLO, allanando el camino para el muy esperado encuentro del alcalde con Fox el 4 de mayo, y enfureciendo al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que ahora amenaza con emprender acciones legales contra la PGR”, aclaró Garza en el cable desclasificado mediante la ley de transparencia estadounidense.

Durante su desafuero concretado el 7 de abril, López Obrador acusó a Fox de actuar de manera facciosa y advirtió un trasfondo: “me quieren quitar mis derechos políticos con miras a las elecciones del 2006”.

En un mensaje a la nación y luego de una marcha multitudinaria contra el desafuero de López Obrador, Fox anunció: "mi gobierno a nadie impedirá participar en la próxima contienda federal”, y se dejó de lado el proceso contra López Obrador. Ese 28 de abril de 2005, también informó que aceptó la renuncia del procurador Macedo de la Concha.

FUERZAS ARMADAS

En su exposición sobre la situación en México hace 18 años, Tony Garza concluyó que “el vencedor silencioso de todo este episodio” pudo ser el entonces secretario de la Defensa Nacional, el general Clemente Vega García, de quien resaltó su tino político.

De acuerdo con la dependencia. el fallecimiento del exsecretario sucedió el 21 de junio en el hospital regional de especialidades de Yucatán / Foto: Archivo | Cuartoscuro

“(La negativa) popular por la debacle de AMLO y la reorganización de la PGR han hecho que los raros comentarios públicos de Vega, el otoño pasado, advirtiendo que las disputas políticas en curso estaban dañando el bienestar nacional ahora parezcan proféticos”, se lee en el cable desclasificado por el gobierno estadounidense.

Sobre la renuncia de Macedo de la Concha, el diplomático destacó lo debilitada que se encontraba en ese momento la PGR con la salida de más de una docena de funcionarios afines al general.

“Una semana después de la dramática renuncia del Fiscal General Rafael Macedo de la Concha el 25 de abril, en medio de los esfuerzos fallidos del GOM (Gobierno de México, por sus siglas en inglés) para acusar al (jefe de Gobierno) del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, la PGR todavía se está recuperando de la salida de más de una docena de funcionarios de alto nivel”, aludía en el cable que también dirigió a instancias de inteligencia como la CIA (Agencia Central de Inteligencia, por sus siglas en inglés).

Sobre la baja de otros militares de puestos de la PGR junto a Macedo de la Concha, el representante del gobierno de George W. Bush ante México destacó sus contactos en la institución y el buen diálogo para acceder a información.

“Como lo predijeron los contactos de la PGR, muchos oficiales militares adscritos a la PGR con el grado de mayor o superior regresaron a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el 2 de mayo”, explicó.

Entre los más destacados en el propio documento están quien fuera el Fiscal General Adjunto, Alejandro Ramos Flores, y quien poseía el grado de coronel, así como el “Director de Inteligencia de Drogas (Cenapi)”, el general Carlos Luque Luna.

“Otras oficinas afectadas por la orden de devolución incluyeron Planificación Estratégica e Innovación (anteriormente dirigida por Eduardo Gómez, coronel del ejército) y Derechos de Propiedad Intelectual. Militares retirados, como el jefe del Ala Aérea de la PGR, general Víctor Manuel Noble, y el director de la Unidad de Operaciones de la AFI, Rubén Rivas Peña, quien pasará a estar al frente del Cenapi en lugar de Luque Luna”, ahonda al respecto el telegrama diplomático.

García Luna permaneció en la AFI tras el episodio del desafuero, pero un destino muy diferente tuvieron distintos militares que habían sido llevados al gabinete del primer panista en gobernar el país para desempeñar tareas críticas en instituciones de carácter civil, como el procurador Rafael Macedo de la Concha y una serie de colaboradores.

Foto: Reuters / Foto: Reuters

El otrora embajador de Estados Unidos en México comentó en el reporte enviado a sus superiores, que “la salida a finales de abril del fiscal general Macedo y otros altos funcionarios de la PGR ha dejado a la institución en un estado de incertidumbre (...) El éxodo de más de una docena de militares adscritos a lo largo de la PGR ha sido un recordatorio de la silenciosa influencia y el predominio de las fuerzas armadas en los asuntos de seguridad pública”.

Su informe daba detalles sobre la incertidumbre que predominaba entre los funcionarios de la procuraduría sobre la posibilidad de no permanecer por más tiempo en la institución en medio del cisma político que representó el desafuero de López Obrador en el panorama nacional de aquella época.

“Si bien el primer tramo de salidas parece haber disminuido, no se puede descartar otra ronda, y muchos funcionarios de nivel medio siguen con alfileres y agujas, inseguros de tener un trabajo y, por lo tanto, inseguros de seguir adelante con el trabajo”, explicaba.

Otro que se mantuvo en su puesto a pesar del vendaval político del momento, además de García Luna, fue el titular de la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada), José Santiago Vasconcelos.

Ante tal maniobra un funcionario no especificado de la embajada estadounidense platicó con Santiago Vasconcelos y este le adelantó que permanecería como procurador hasta finales de ese año. Lo que Tony Garza no dudó en reportar al Departamento de Estado.

“Asimismo, se le ha pedido a José Luis Santiago Vasconcelos que se quede en el cargo por el momento, interpretado en el sentido de varios meses más.

Le dijo a un funcionario de la embajada que probablemente permanecería en su puesto hasta fines de diciembre de 2005”, se lee en el documento consultado por este medio.