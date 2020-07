Gobernadores del PAN alistan nueva Ley de Coordinación Fiscal

La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) impulsará frente al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, una nueva Ley de Coordinación Fiscal que dote de mayores recursos a los estados para enfrentar las necesidades primordiales, sobre todo a temas de salud derivado de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus (Covid-19) en México.

Tras asumir la presidencia de esta Asociación y entrevista con El Sol de México, Francisco Domíguez Servién, gobernador de Querétaro (PAN), dijo que aplicará todos sus oficios políticos para que se dé este cambio ya que la realidad no es la misma que hace 40 años, de ahí que debe haber una flexibilización en las posturas.

Domínguez Servién acotó que si los estados han solicitado mayores recursos no es para que se utilicen en cosas diferentes y si hay dudas, invitó a la Federación a que los fiscalice para tener la certeza de que los recursos solicitados se utilizarán en lo hace falta.

-¿Cómo tendría que ser el nuevo pacto fiscal?

La Ley de Coordinación Fiscal tiene ya 40 años con la misma fórmula y la actividad económica del país ha cambiado y los estados del centro, incluyendo la Ciudad de México y el Estado de México, más el norte del país aportan más impuestos de IVA, ISR e IEPS a la Federación.

En esta Ley de Coordinación Fiscal, el Gobierno federal de cada peso que capta se queda con 85 centavos, nos regresa 15 a los estados y cinco a los municipios y es una fórmula muy desigual y se tendría que tener la voluntad política dado la necesidad y la población de cada entidad federativa de poderla cambiar.

-¿Cómo tendría que ser la nueva fórmula para una mejor distribución de los recursos?

Habrá que hacer mesas entre expertos financieros, la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las entidades federativas a cómo tiene que cambiar el 70, 20, 10, con un cinco por ciento de avance para los estados y cinco por ciento para los municipios ayuda mucho. Ahora, nos dicen “¿para qué quieren el dinero y en qué lo van a gastar? Es que se lo van a robar o lo van a desviar”. Pero hay dos instrumentos del gobierno que nos pueden poner en la lupa y el ojo al ejercicio de recursos, el primero es del gobierno federal, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y lo están haciendo bien y nos tiene totalmente auditados.

Y la otra es autónoma, que es la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que tiene la entidad superior de fiscalización federal y que lo están haciendo muy bien. Lo están haciendo de manera agresiva, ya que tienen auditorías forenses. Es una auditoría que ni siquiera avisan y auditan.

Que le pongan toda la lupa necesaria, pero sí con recursos podremos enfrentar estos temas de salud o de infraestructura para dinamizar la economía desde lo local.

EL FUTURO DE LA CONAGO

El gobernador emanado del Partido Acción Nacional aseguró que la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) tiene que modernizarse, ya que “pareciera que perdió fuerza” de ahí que hayan surgido grupos de gobernadores como el del Noreste o Federalista y el del Bajío.

Francisco Domínguez aclaró que la Alianza Centro-Bajío no se formó por no tener eco en la Conago, se formó porque tiene un tema que es el económico, no tiene otro tema, siendo la parte más destacada industrial del país, inclusive de toda Latinoamérica.

“Creo que la Conago tiene que cambiarse y revitalizarse sobre todo en los objetivos”.

-Tendría que haber un cambio para hacerla más funcional, porque pareciera que los gobernadores están unidos pero no con la Conago, ¿hay división o no hay interés?

-Hay que tomar en cuenta que la presidencia de Carlos Mendoza Davis de Baja California Sur le tocó en el peor de los momentos porque le tocó en la pandemia, porque reunirse de forma virtual se vuelve muy complicado, aunque sí lo han hecho de forma presencial la alianza del Noreste o Federalista.

Yo respeto la decisión de cada gobernador de pertenecer a una alianza o la otra. Me preguntaban el por qué yo no formaba parte de la Alianza Federalista, porque yo creo que con la GOAN podemos discutir los temas, pero para eso también existe la Conferencia Nacional de Gobernadores, pero ya depende de cada gobernador si quiere pertenecer a un bloque de estas alianzas, pero por el momento yo he decidido junto algunos gobernadores de Acción Nacional no ir y no pertenecer a la Alianza Federalista.