La iniciativa de reforma electoral, es la peor propuesta hecha por el Presidente: José Woldenberg

Con la propuesta del Presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, para la reforma electoral, vamos a volver a un órgano electoral totalmente partirizado y su propuesta es la peor que he escuchado en los últimos 30 o 40 años, afirmó el ex presidente del Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral (INE), José Woldenberg.

Durante el parlamento abierto sobre la reforma electoral convocado por la Cámara de Diputados, en el foro 8, José Woldenberg señaló que México requiere de una autoridad electoral independiente, autónoma que dé garantías de imparcialidad a los partidos, a los candidatos y a los ciudadanos.

Advirtió que lo que nos propone la iniciativa del presidente es remar contra esa corriente que ya se ganó por años para llegar hasta el INE y “su propuesta es la peor que he escuchado en los últimos 30 o 40 años”, pues refirió que ahora se supone que el presidente va a proponer a 20 consejeros, la Cámara 10, Senado 10 y la Suprema Corte de Justicia de la Nación otros 20 para una elección de 7.

Qué quiere decir eso, pues que esas personas si quieren ganar van a tener que llegar algún acuerdo con los partidos políticos, porque son los que tiene presencia en el país, manifestó el especialista.

En el extremo, que ganaran los siete que propone el Presidente, qué autonomía van a tener, cómo lo van a ver el resto de los partidos, qué va a decir la prensa, los ciudadanos, los académicos, vamos a volver a un órgano electoral totalmente partirizado.

Es decir, “si el asunto va por ahí, yo lo que prefiero es que se mantenga tal y como está ahora, porque ha funcionado, y nuestras elecciones son transparentes, y son los cambios en los humores públicos quien decide quien debe gobernar y como debe integrase el congreso”.

El ex presidente del IFE (INE) señaló que a lo largo de los últimos años México fue capaz de construir autoridades que realmente se han comportado de manera imparcial y transparente.

“Hoy tenemos elecciones legitimas en donde le voto de los ciudadanos es quien decide quien debe gobernar y como deben componerse los órganos legislativos, lo que no sucedía en el pasado.

Además de que la gran novedad muy relevante fue lo de los consejeros magistrados, que la idea de esta figura es que estuviera por encima de las paciones partidistas, propuestos por el Presidente de la república y nombrados por la Cámara de Diputados y ahí estuvo el germen.

Rechazó que en la propuesta del Presidente exista una preocupación legítima de impedir que la designación de consejeros se convierta en un reparto de cuotas.

"Al Presidente no le gustan los organismos autónomos, no creo que esté descubriendo nada, no le gustan porque quisiera volver a concentrar en la Presidencia poderes que a lo largo de los últimos años han ido pluralizándose", sostuvo.

Por su parte, Carolina del Ángel Cruz, consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, llamó a no echar para atrás el resultado de muchos años de trabajo en la construcción de las instituciones electorales.

"Por supuesto que los partidos políticos están involucrados, sí creo que podrían salir más, pero tampoco lo veo como algo grave como está el proceso, porque hay sociedad civil organizada participando, hay academia participando. A lo mejor la propuesta sería eliminar todo lo demás y dejar sólo estos dos, pero al final se escuchan todas las voces", aseguró.

José Antonio Carrea, asesor del Consejo General del INE, coincidió en que si bien el proceso de designación tal y como está actualmente está libre de captura política, sí es posible ver que al final existen pactos políticos para estos nombramientos, por lo que propuso incorporar el mecanismo del azar en algunas etapas del procedimiento para evitar los interese que puedan capturar a las personas.

Marcia Itzael Checa, coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas, en su participación pidió detallar cómo van a evaluar estas características, incluir medidas afirmativas y establecer criterios heterogéneos para la designación de consejeros y de magistraturas, así como mecanismos de transparencia.