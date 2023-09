López Obrador asistirá al último informe de gobierno de Alfredo del Mazo

Andrés Manuel López confirmó que asistirá, hoy, lunes, a las 10:00 de la mañana a la ciudad de Toluca, Estado de México, para acompañar al gobernador priísta, Alfredo del Mazo a que rinda su Sexto y último Informe de Gobierno.

Durante su conferencia mañanera el presidente reconoció al mandatario mexiquense.

"A pesar de tener orígenes políticos distintos nos hemos entendido muy bien, se han hecho obras en beneficio del pueblo en el Estado de México que eso es lo mas importante", señaló el mandatario.

Destacó que ambos pueden tener orígenes partidistas distintos, pero como gobernantes deben pensar siempre en el pueblo.

"No pueden haber banderías partidistas. Tenemos que trabajar juntos y lo hemos logrado porque Alfredo del Mazo ha sido muy respetuoso. No ha confundido las cosas, no ha hecho politiquería, jamás una declaración en contra del Gobierno federal. Ha sido muy respetuoso y se lo agradecemos y reconocemos. No hemos tenido ningún obstáculo para trabajar en el Estado de México.

"Ahora que se presentó una interpretación para que no distribuyéramos los libros de texto gratuito, él tomó la decisión de que se aceptara la interpretación de los abogados de la Secretaría de Educación pública y que se entregarán los libros de texto gratuitos en el Estado de México. En fin, tengo mucho que agradecerle (a del Mazo), reconocerle al gobernador del Estado de México, independientemente de que es un gran estado con un pueblo trabajador", dijo el presidente.

Subrayó que para complementar su visita al informe de Alfredo del Mazo, estará Delfina Gómez, nueva gobernadora electa de esa entidad y política emanada de Morena.

Asimismo, informó que Delfina Gómez entrará en funciones el 15 de septiembre y que para esa fecha va a estar en la inauguración del tren interurbano Toluca-Ciudad de México, el cual llevará por nombre “Tren Insurgente” en reconocimiento al padre de la patria Miguel Hidalgo.

Durante la conferencia se le preguntó a López Obrador si va invitar a del Mazo a ocupar alguna embajada de México en el exterior o a desempeñarse en algún cargo público, sin embargo dijo que no sabe cuáles son los proyectos que él tiene pensados.

"No sabemos qué decida Alfredo del Mazo hacia delante, pero con nosotros ha tenido muy buena, mucho muy buena relación", puntualizó.