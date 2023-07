No necesito un cargo para ser poderosa: Rosario Robles

En entrevista con El Sol de México, la exfuncinaria federal que pasó tres años en la cárcel por el caso La Estafa Maestra dice que no prepara su regreso a la política debido a que nunca se fue y que además, analiza si contenderá en los comicios del próximo año, pero advierte, no necesita un cargo para ser poderosa.

A 11 meses de salir de la cárcel, Rosario Robles busca limpiar su nombre a través de la serie Rosario de México, la cual se comenzará a transmitir en enero de 2024 en redes sociales.

“Si yo puedo aportar con un granito de arena lo haré con muchísimo gusto, pero si algo me demostró la cárcel es que no necesito un cargo para ser poderosa, si algo me demostró la cárcel es que estando en esa adversidad pude tener poder, y pude cambiar las cosas”.

¿De qué se trata Rosario de México?

Estos son unos trailers que van a salir de aquí a diciembre promoviendo una serie que será sobre mi vida y que estará en mis redes sociales a partir de enero del 2024 un poco con la intención de reivindicar una historia, de reivindicar toda una trayectoria, de reivindicar toda la lucha que he hecho por la democracia en mi país por las mujeres, porque he sido pionera en este en cuanto a los derechos de las mujeres y también señalar la injusticia de la que he sido objeto. la infamia de la que he sido objeto al sacrificar tres años de mi vida, mandándome a una prisión preventiva que era totalmente injustificada.

Entonces en la medida que ya han avanzado los procesos legales que se han consolidado y que se ha acreditado mi inocencia, evidentemente que me interesa mucho a mí reivindicar todos estos aspectos.





¿Es tu regreso a la vida política?

Nunca me fui, aún estando en cuatro paredes encerrada hice política todo el tiempo. Llevamos al ministro presidente de la Corte, que fue un hecho histórico, y que fue una iniciativa que yo promoví junto con un grupo de compañeras. Allá adentro asumí la causa de la justicia, una más de las causas por las que he luchado en mi vida. Entonces la política no la he dejado, escribía dentro de la cárcel, tenía columna, opinaba en los medios de comunicación, escribía cartas al Presidente, al fiscal general todo el tiempo estuve haciendo política.

¿Te gustaría regresar a la política electoral?

Creo que en este momento México está en una circunstancia muy difícil, que más que pensar en los temas electorales tenemos que estar pensando en los temas de la gente.Lla gente hoy tiene miedo, miedo de que sus hijas no regresen a la casa, miedo de quedarse sin trabajo, miedo de no comer al otro día, la gente tiene miedo de salir a la calle, la gente está en una circunstancia de mucha inseguridad, de mucha incertidumbre por toda esta situación de violencia que estamos viviendo en México. Hay madres que están buscando a sus hijos y a sus hijas para poderlos enterrar y poder tener un lugar a donde irles a rezar. Entonces yo creo que nosotros debiéramos estar acompañando este dolor y luchando porque se venza ese miedo.

Por eso quiero en este momento aportar esta parte de mi vida, en la que digo, bueno si en medio de esa oscuridad pude vencer el miedo, sí, el miedo en medio de esas cuatro paredes… Pude vencer el miedo y en ese momento empezar a actuar. Evidentemente que todos, si nos damos la mano, podemos vencer el miedo y tejer un México diferente, un México sin miedo.

Pide que se le exija al gobierno acabar con la inseguridad | Fotos: Roberto Hernández /El Sol de México

¿Es coincidencia que publicaras este video justo en estos tiempos que ya inició la carrera por la Presidencia?

Todavía no son tiempos electorales, yo más bien lo hice una vez que se confirmaron asuntos de carácter legal y ya tenía yo la tranquilidad y el espacio para poderlo hacer.

En el video sale la imagen de Andrés Manuel López Obrador ¿es un mensaje al Presidente?

No, no es un mensaje directo al Presidente, es una realidad que yo viví. Es decir, que se persigue a los opositores y que por decisión de poder en este caso se encarcela una voz y se encarcela una trayectoria sin la mayor justificación y que sin que se me haya encontrado a mí ningún enriquecimiento ilícito, sin que se me haya acusado, porque no se me acusó de haberme yo robado un centavo, por un delito de ejercicio indebido de servicio público, por el mismo que está acusado el señor Garduño, director de Migración, que tiene 40 muertos en su haber en Ciudad Juárez, y que no solo no pisó la cárcel, sino que sigue en su cargo.

Estamos hablando de una justicia selectiva y estamos hablando de cómo se aplica la justicia, o entre comillas, más bien el poder para perseguir a un opositor a una opositora.

Escribía en la cárcel, tenía columna y opinaba en los medios de comunicación | Fotos: Roberto Hernández /El Sol de México





Hay un sector de la población que no cree en tu inocencia ¿Cómo sientes que te va a recibir?

Creo que cambió la percepción de al inicio, cuando se vio que se me tenía en ese lugar sin ninguna prueba, soy la mujer más investigada de México, que no encontraron absolutamente nada indebido ni en el patrimonio mío, ni en el de mi hija, ni el de mis hermanos, nada ilícito, ningún enriquecimiento indebido. Estás viendo mi casa en la que vivo, el barrio en el que vivo, pues esa percepción fue cambiando, nosotros la fuimos midiendo.

Desde luego que habrá un porcentaje (que no me crea), tendrá derecho a pensar así, fue tanto el lodo que se lanzó que de te dá derecho a pensar de esa manera. Yo no espero que me reciban ni de una ni de otra manera. Si tienen pruebas que las presenten, lo otro se llama difamación.

Fotos: Roberto Hernández /El Sol de México





Mencionaste que este gobierno persigue a la oposición, ¿Crees que desde Palacio Nacional se siga persiguiendo a los opositores?

Lo que veo ahorita es que hay un abuso de poder y una serie de hechos que no son legales al atacar a una oponente política, en este caso Xóchitl Gálvez, romper el secreto fiscal como se ha hecho con otros en momentos anteriores, y esta visión, además misógina, siempre de atacar a una mujer. Yo creo que eso es totalmente ilegal y más cuando estamos hablando de un Presidente que luchó porque los presidentes no intervinieran en el proceso electoral, que dijo un ‘cállate chachalaca’, que le pidió a Fox que nunca interviniera en el proceso, que se ganó una ley que justamente impidió que los presidentes participarán y me parece una incongruencia total que hoy todos los días desde la mañanera se haga propaganda por un partido político y en contra de los opositores.

Yo creo que es un presidente, el presidente López Obrador, de todos los mexicanos, de todas las mexicanas, que debe respetarnos a todos, sea cual sea nuestro pensamiento, nuestro sentir y nuestra decisión en el momento de sufragar, porque al final de cuentas todos tenemos que sacar adelante este país.

Fotos: Roberto Hernández /El Sol de México

Quienes más han incomodado al Presidente son mujeres: el movimiento 8M, la ministra Norma Piña, Xóchitl Gálvez…

Rosario Robles

Exacto. No me imagino qué pensó el Presidente cuando saliste de la cárcel…

Creo que esa decisión no hubiera sido posible sin la anuencia del Presidente de la República, ¿no?, pero de todos modos tres años me tuvo encerrada, porque él me conoce, él sabe que hubiera estado recorriendo el territorio nacional, que iba a ir a todos lados, que la gente me conoce porque en todos lados hemos sembrado. Era un obstáculo que había que neutralizar; conmigo no tenían carpetas de recursos de dinero o de bienes con los que me pudieran chantajear y entonces la cárcel fue la única opción.

Aquí estamos, todavía estamos muy a tiempo de aportarle al país nuestro granito de arena, de exigirle a los que sean candidatos o candidatas y a quien sea la próxima presidenta o próximo presidente de la República que la justicia sea un primer tema en la agenda nacional y para eso yo me ofrezco a ayudar y apoyar con todo lo que tengo y con todo lo que he aprendido durante esos tres años.

Fotos: Roberto Hernández /El Sol de México

¿Ves que el 24 sea una carrera entre mujeres?

Falta mucho ¿no? Creo que 10 meses, 11 meses en una elección presidencial. En el 88 no existía un Cárdenas y de repente existió un Cárdenas y tuvo que declinar Alberto Castillo, en el 94 mataron al candidato del PRI, lo asesinaron.

Falta demasiado; una cosa son los procesos internos que se están llevando a cabo, pero no son los procesos legales de inscripción de un candidato o de una candidata, para eso falta bastante. Yo creo, y sí estoy muy convencida de que la ley es la ley, de que se tienen que respetar los los momentos electorales y que ya que inicia el proceso pues todos podamos opinar, decir lo que pensamos.

Yo pienso que si ahorita no le ponemos freno a esta situación de violencia en la que estamos viviendo, si no salimos a la calle a exigirle al gobierno que pare esta violencia, la gente no va a salir a votar, la gente va a tener miedo, va a salir a votar en las ciudades, pero los medios rurales, en Zacatecas, en Tlajomulco de Zúñiga, en Veracruz, pues van a tener terror, entonces tenemos que parar este esta ola de violencia, este país en llamas y el obligado a parar todo esto es el Presidente de la República.

Sabemos que Morena no te va a llamar…

Ni quiero, ni se molesten

Fotos: Roberto Hernández /El Sol de México

¿Y el Frente?

Obviamente tengo mucha relación con mucha gente del Frente, ex compañeros míos del PRD muchos de ellos. Mi hija Mariana participa en el Frente Cívico Nacional, es consejera nacional del Frente Cívico, he hablado con muchos de ellos, he hablado con gente del PRI obviamente con el objetivo de aportar y de contribuir a este proceso electoral del 2024.

Pero yo en lo particular no he tomado ninguna decisión, desde luego que también tengo una muy buena relación con muchas de las personas que participan en Movimiento Ciudadano, yo reconozco la valentía de Dante Delgado de haber dicho que yo no debería de estar en la cárcel. Todo eso va a jugar para mi decisión, para lo que yo tenga que decidir hacia el año que viene.

Por el momento se trata de mi libro que pronto ya estará espero ya calientito de las librerías, se trata de la serie que vamos a sacar y aportar esta historia y recuperar esta historia.





¿Rosario Robles tiene capital político para encabezar un movimiento feminista para para 2024?

Pues no sé, la verdad no he ensayado, ni me he medido, ni he ido a ninguna encuesta. Soy una mujer que ha sido pionera en la lucha por la democracia, en la lucha por los derechos de las mujeres, en esta gira que estoy haciendo por la gratitud ha habido muchísima gente que ha participado en los eventos en los que estoy, que reconocen mi valentía, resiliencia, el que no me doble, y bueno hasta ahorita ahí vamos.

¿Qué le dirías a las personas que no creen en tu inocencia?

Que lo demuestren. Además, lo importante es que no sólo era contra Rosario Robles, cuando eran nueve dependencias,la investigación periodística involucra a nueve dependencias. Por qué sólo se centraron en Rosario Robles, es más bien la pregunta que tendríamos que hacernos, por qué es solo me encarcelaron a mí cuando era un delito que no merecía la prisión preventiva o que no nos dice nada que sea se apellidara Padierna el juez que decidió con una licencia falsa que ellos me fuera a la cárcel

Fotos: Roberto Hernández /El Sol de México

Yo creo que para acusar se tiene que probar, yo no tengo que probar nada. Yo no tengo que demostrarle a nadie nada, con que yo lo sepa y como lo hice, salí con la frente en alto sin mentirle a nadie y sin que me hayan encontrado nada porque si me hubieran encontrado algo estuviera en las páginas de El Sol de México, no está ¿o si está? ¿No verdad? Aquí estamos siete años después, viviendo en la misma casa en la misma circunstancia, y tal vez sean peores porque mi hija tuvo que vender su departamento para poder ayudarme a sufragar los gastos que todo esto implicó.

Si alguien te invita, seguramente va a ser el Frente o Movimiento Ciudadano…

Yo sólo puedo estar del lado de la oposición, yo no voy a estar del lado de quienes tienen a este país en una situación de tragedia, que son capaces siquiera de decir que van a llevar un juicio político a varios de nuestros ministros, o sea… ¿Nos imaginamos un país sin una Corte? ¿Nos imaginamos un país sin división de poderes? ¿Hacia dónde vamos?, hacia un autoritarismo, ¿De qué se trata? Hoy es el tiempo de hacer patria, de ponernos la camiseta de patriotas y de rescatar a México.