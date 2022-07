Propuesta de armar a la gente no proviene del PRI, es solamente de Alejandro Moreno: Osorio Chong

El senador Miguel Ángel Osorio Chong lamentó la postura de Alejandro Moreno de quien dijo tiene desconocimiento total sobre cómo se debe resolver el tema de la seguridad, pues la propuesta de armar con alto calibre a la población, “entiendo que lo hizo como diputado federal o como líder del PRI”, pero no recoge todas las expresiones del instituto político, es la propia.

“Es un desconocimiento absoluto de cómo se debe de resolver el tema de seguridad, las garantías que debe ofrecer el Estado mexicano”, advirtió Osorio.

Dijo que más allá de que lo esté haciendo mal este gobierno, que no lo esté garantizando, pues no se puede tomar como opción el armar a la sociedad. Se me hace una barbaridad.

“Lo he externado de diferentes maneras y lo vuelvo a decir, entiendo que lo hizo como diputado federal y pues también entiendo que lo hizo como líder del PRI, pero no recoge todas las expresiones que estamos dentro de nuestro instituto político”.

“De ninguna manera lo avalo y por supuesto, a título personal, como senador de la República lo rechazo. Lo habré de platicar con mi grupo parlamentario”.

El senador desconoció si verdaderamente lo vaya a presentar como iniciativa, si llegará a una discusión.

“Lo que estamos reclamando a los Estados Unidos, lo que estamos viendo en sucesos pues ya no tan aislados en los que se ataca a la población, imagínense que haya respuesta y que se ponga en riesgo a todas las familias en este país”.

“Entonces, de mi parte, creo que no es lo conveniente, creo que no, ni siquiera se debe discutir, pero bueno, obviamente ya lo pusieron en la mesa, y de mi parte, un rechazo absoluto a ello”, adelantó el senador priista.

“Yo lo que decía es que le aprendió bien a este gobierno, que cuando está en una crisis, casi diario, pues ponen otro tema en la mesa", dijo al ser cuestionado si se trataba de un distractor.

“Casi lo vemos cotidianamente, ya casi hasta nos acostumbramos, hasta parece que hemos la capacidad de sorpresa, y creo que les copió bien, pone un tema que a mí me preocupa mucho el solo hecho de exponerlo, y sí, tratando de desviar atención a su liderazgo, al que está siendo cuestionado por falta de resultados y también por cuestiones personales que están en el desprestigio público y que sin duda está de alguna manera arrastrando a mi partido, y eso es algo que queremos evitar, que no debemos de permitir, y que por supuesto también rechazamos”, dijo.

Reiteró que es preocupante que ante una crisis se pongan temas como éste, en el que seguramente hay un rechazo de la población, ya no hablo de organizaciones de la sociedad civil, de los gobiernos, hablo de la sociedad en general que piensa que esta es una propuesta que avalamos todos los priistas.

Rencillas entre Moreno y Chong

Al ser cuestionado sobre la división que existe entre él y Alito, Osorio respondió que la división la está ocasionando Alejandro, “el que no une, el que no llama, el que no cohesiona, el que trae un problema de desprestigio es él, él es el que divide”.

“Y por supuesto que hemos dejado bien claro para que no nos quieran montar que sí venimos de parte del gobierno. El que se reúne con el gobierno es él, el que festeja la reunión con el gobierno es él, los últimos tres años, hasta hace cuatro que creo que ya no”.

Sobre la moratoria parlamentaria dejó en claro, que en el grupo parlamentario del PRI hay leyes que efectivamente no van a pasar porque sus planteamientos no obedecen a la realidad del país, la desaparición del INE no está en nuestra agenda, en materia electoral, la militarización de la Guardia Nacional, por supuesto que también será rechazada.

Osorio Chong habló sobre la militarización de la Guardia Nacional y recordó que el PRI dijo desde un principio que no íbamos a ser quien obstaculizara a este gobierno, como ellos lo hicieron cuando fueron oposición, el ejercicio de esta obligación de dotar de seguridad a la población.

“Y entonces se nos hizo propuesta de la Guardia Nacional, que hicimos modificaciones para que no fuera militarizada como ellos lo habían planteado y como ahora creo que quieren volver a plantearlo.

“Y lo apoyamos, pero también señalamos que creímos con la experiencia de haber sido gobierno, que iba a ser insuficiente el esfuerzo que hace el Ejército Mexicano, la Marina y ahora la Guardia Nacional, entonces policía federal, no es suficiente si no se hacen policías estatales que estén verdaderamente capacitadas y con todo lo que se refiere a recursos y apoyo logístico para ellas”, manifestó.

Reiteró su propuesta de desaparecer las policías municipales y señaló que la propuesta era hacer cambios de presidencias municipales, y para no estar en la dinámica de cada tres o cada seis años, hacer una dinámica en seguridad de Estado que consistía en el planteamiento de 32 policías únicas, 32 policías estatales para también quitarle la atención a los municipios.