Sufrí desmayo transitorio, reconoce AMLO en mensaje sobre su salud

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó a través de un video difundido en sus redes sociales que sufrió un "desmayo transitorio" durante su gira en Yucatán, aunque descartó que haya perdido el conocimiento.

"Fue una especie de váguido, hablando coloquialmente, y llegaron de inmediato los médicos y me atendieron. No perdí el conocimiento, sí tuve esa situación de desmayo transitorio y por la baja de presión", detalló.

En su video publicado este miércoles el tabasqueño manifestó que le daba gusto comunicarse con la ciudadanía e informar que como presidente de México tenía responsabilidad de compartir los detalles sobre su salud.

“Me da mucho gusto comunicarme con ustedes. Como presidente de México tengo la responsabilidad de informarles sobre mi estado de salud”, dijo el mandatario federal en un video con duración de 18 minutos.

Una conversación sobre mi salud, para amigos y adversarios. pic.twitter.com/f6qaq7Jtps — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 26, 2023

El pasado domingo el mandatario informó que le había dado por tercera vez Covid-19 y que se mantendría en aislamiento.

"Tengo Covid. Se me complicó porque me fui a una gira muy intensa que inicié en Veracruz, un cambio de clima, fui después a Quintana Roo, estuve en Chetumal, estuve en Cancún, estuve en Mérida, y ahí me hizo crisis porque se me bajó de repente la presión y estando en una reunión con ingenieros militares evaluando el Tren Maya y con otros servidores públicos como que me quedé dormido", añade en el video difundido este miércoles.

Tras este informe se especuló que el presidente había sufrido un infarto, pero en el video se le ve estable, de pie, caminando en Palacio Nacional, aunque con voz ronca.