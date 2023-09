Vamos abrir las puertas de Palacio Nacional que estuvieron cerradas cinco años: Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez, luego de recibir la constancia como representante del Frente Amplio por México y quien competirá por la presencia en el 2024, aseguró que las puertas de Palacio Nacional se abrirán luego de "estar cerradas" durante cinco años.

Ante miles de simpatizantes, Xóchitl Gálvez dijo “ hoy hay oposición y está aquí. En muy poco tiempo le dimos la vuelta al pesimismo y estoy contenta y decidida, yo Xóchitl Gálvez, de origen ñañu, de Tepaltepec Hidalgos, acepto con gran orgullo coordinar los esfuerzos del Frente Amplio por México”, resaltó ante una multitud de seguidores.

“Yo quiero una nueva independencia sin palabras de odio desde Palacio Nacional, les vengo a convocar a un gobierno que no discrimine a ningún mexicano por su color de piel, su idioma, su condición económica o su credencial partidista.

“La vengo a convocar a una hazaña ciudadana a un gobierno de la gente por la gente y para la gente. La independencia es la libertad y quiero un México libre del miedo que provoca el crimen, quiero un México donde ser mujer no sea una desventaja, quiero un México libre de ataduras para quien se esfuerza y se levante en la mañana, no sólo hablar si no a chambear”.

Entre gritos, banderas, porras de miles de simpatizantes del PAN, PRI, PRD, la senadora panistas manifestó: “Vengo a convocarlos como dice nuestro Himno nacional, lidiar con valor y sobre todo liderar con amor”, señaló Xóchitl.

Al referirse al partido en el poder (Morena) señaló “quienes dijeron que juntos harían historia acabaron en pandilla, están juntos pero no hicieron historia porque la historia no se hace dividiendo, no se hace inculcando el odio entre los mexicanos, sino sumando, la historia no se hace en la discordia, sino en la reconciliación.

“A Hidalgo, Morelos y Leona Vicario que descansan en esta columna de la Independencia un recuerdo para ellos de Gloria y a las mexicanas y mexicanos que vamos a dar esta lucha como dice nuestro Himno nacional, nos espera un Laurel de victoria”, indicó.

Poco antes de las 11 horas Xóchitl Gálvez arribó al templete instalado sobre Paseo de la Reforma, frente al Ángel de la Independencia, en donde ya se encontraban los integrantes del Comité Organizador quienes le entregarían la constancia de ganadora, así como acompañada de los representantes nacionales del PAN, Marko Cortés Mendoza; del PRI, Alejandro Moreno Cardenas y PRD, Jesús Zambrano Grijalva, así como integrantes de la sociedad civil.

También se encontraban los líderes del congreso de la unión del PAN,PRI, PRD, Luis Espinoza Cházaro, Ruben Moreira y Jorge Romero Herrera, respectivamente, quienes acompañaron a Xóchitl Gálvez para que recibiera su constancia.

Inició su discurso manifestado que “la meta es muy clara vamos a abrir las puertas de Palacio Nacional, esa puerta lleva cinco años cerrada, la cerraron con mentiras, la cerraron con insultos, la cerraron con odio, la cerraron para todos los que no piensan como ellos, no sólo me la cerraron a mí, sino a ustedes y a millones de mexicanos”.

“Pero los ciudadanos vamos a volver abrir esa puerta, la abriremos con la verdad, con la esperanza, porque la esperanza ya cambió de manos, la esperanza ahora es nuestra, México merece más y vamos a hacer de México un país sin límites”.

Recordó que llegaron hasta ahí con el apoyo de más de 2 millones de firmas de ciudadanos y mientras del otro lado presumen espectaculares, bardas y acarreos, “ nosotros llegamos aquí con corazón y entusiasmo y eso no se puede comprar, eso no tiene precio y gracias a todas las personas que hicieron su firma”.

Xóchitl Gálvez agradeció a los partidos PAN, PRI, PRD, para unirse por un bien superior, que es defender la República y sus instituciones “gracias Marko, Alito y Jesús, y el reconocimiento a todos los que participaron en este proceso interno y en especial al Comité Organizador”.

Indicó que en estos dos meses que recorrió en México, lo que vio fue mucho dolor y mucha esperanza, la esperanza de personas y gente que merece más por lo que se preguntó: ¿cómo vamos a hacer realidad esa esperanza?, a lo que respondió “con la victoria”.

Si queremos cambiar el rumbo tenemos que ganar las elecciones del 2024, reitero Xóchitl Gálvez, la presidencial, Congreso de La Unión, congresos locales, gubernaturas y alcaldías, pero advirtió que la buena noticia “la buena noticia es que hoy con el Frente Amplio por México lograr la victoria es posible, la oposición si puede llevarse la victoria en el 2024”.

“Si en dos meses movilizamos miles de corazones es porque podemos ganar, si en dos meses recuperamos la esperanza es porque podemos ganar, si en dos meses estamos por alcanzar a Morena es porque podemos ganar, podemos ganar vamos a ganar en el 2024”.

Xóchitl Gálvez comentó que hay tres cosas que no va a hacer y tres que sí, en este camino a la victoria:

"Primero, no vamos a seguir dividiendo a México, México necesita con urgencia unidad, una presidenta que nos ponga a todos a jalar parejo, México en los necesita a todos; segundo, nos vamos a recurrir a la ofensa, al insulto, a la descalificación, México necesita una presidenta que respete a todas y a todos, que gobierne para todos", expresó.

"Tres, no vamos a engañar ni a manipular a la gente, les diré siempre la verdad, por doloroso que sea, les diré las cosas tal como son, sin adornos y cincuentas, siempre les diré la neta.

"Si algo se hizo mal en el pasado lo reconoceré, si algo se hizo bien lo defenderé y si algo se está haciendo mal también seré honesta y lo diré, “soy ingeniera y para mí los problemas no se arreglan con ideología los problemas arreglan con soluciones.

“Recuerden mi regla de oro, ni huevones, ni rateros, ni pendejos”, manifestó al referirse que a sus equipos les exige el cien por ciento de trabajo, de honestidad y de capacidad, con eso lo podemos lograr", agregó.

Las tres cosas que si va a hacer Xóchitl Gálvez como presidenta, va a escuchar a todas las voces y a todas las personas, “se acabó el hablar y hablar y hablar”, dijo que llego el momento de hablar menos escuchar y hacer más.

Dijo que incluir a todos los que se quieran sumar de buena voluntad para esta lucha, pues recordó que no tiene formalmente un partido, ni filias y fobias, pues manifestó ser políticamente daltónica y “sólo veo un color que es el color de México”, a lo que luego grito “México, México, México”.

Mencionó que respetará a las raíces afromexicanas que son la tercera descendencia, a las mujeres porque su lucha por la igualdad es su lucha, defender a su vida y su integridad como la de ella, cuidar a sus hijos como a los suyos”

Respetaré a la clase media porque yo y mi familia somos uno de ustedes a la diversidad, a los que tienen alguna discapacitados, a las madres buscadoras, a los papás de los niños enfermos, a los abuelos, a los ambientalistas que exigen respeto a la tierra, a los científicos y académicos manganeados, a los estudiantes que quieren progresar, a los migrantes mexicanos que viven en el extranjero y los que pasa por nuestro país cuenten conmigo.

“Nuestro mensaje es claro, en este frente caben todos”, expresó y luego siguió: “ aquí en el ángel de la Independencia está sepultada la heroína Leóna Vicario y 13 héroes de la Independencia más, incluyendo a Hidalgo, Morelos y Guerrero, y hoy la verdadera independencia se construye en una escuela pública para independizar a los niños del fanatismo y la superstición, las maestras y los maestros son los héroes de la independencia de sus alumnos, la verdadera y moderna independencia se construye con hospitales públicos, con medicinas, atención inmediata humana”.

A su retirada Xóchitl Gálvez tuvo que cruzar una multitud de simpatizantes que querían tomarse la foto con ella, por lo que a su paso tuvo que cruzar las escalinatas del monumento a la Independencia, qué le llevó más de 30 minutos poder llegar hasta su camioneta, pues entre empujones de fotógrafos y personas que querían una imagen de ella, no faltó quien se robara carteras o celulares dentro de este mitin en el que Xóchitl Gálvez se perfila como la futura candidata del Frente Amplio por México para el 2024.