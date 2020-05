SFP investigará posible caso de nepotismo por Luisa María Alcalde, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) habrá de investigar si hay algún caso de amiguismo o nepotismo en torno a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde y otros familiares que laboren en el gobierno.

“Ya está tomando nota la secretaria de la Función Pública (Irma Eréndira Sandoval) y seguramente ella va hacer la investigación, ahora si que de oficio, si existiera nepotismo, porque no se permite y en efecto, la ley de austeridad lo prohíbe”.

Foto: Cuartoscuro

Ante esto, López Obrador sostuvo que desconoce que en total sean siete familiares de Luisa María Alcalde que estén trabajando en su administración, tal y como se documentó en El Sol de México.

“No, hasta ahí no sé ya. No alcanzo a comprender”, respondió.

Aseguró que “no se acepta que se recomiende a familiares, que trabajen en la misma área, pero tampoco se puede prohibir” y apuntó que “este no es el gobierno del DIF, el gobierno de la familia”.

Foto: Daniel Galeana

Sin embargo, al referirse a que la hermana de Alcalde y la funcionaria trabajen para su Gobierno señaló que “lo que yo considero es que no hay nepotismo, así tajante, categórico".

"No (se viola política de cero influyentismo) y se da el caso de que hay familiares trabajando en áreas completamente distintas y cada quien de acuerdo a su profesión".

Justificó que no se puede calificar así, pues cada una presta su servicio para sectores diferentes.

"La abogada, en Seguridad Pública nos ayuda en la presentación de denuncias penales en contra de la delincuencia y lo de Luisa María Alcalde es totalmente diferente, además ella no la nombró, la nombró Alfonso Durazo.

Foto: Cuartoscuro

Respecto a los hechos, la secretaria del Trabajo comentó “No tengo ningún familiar ni en Gobernación ni en Cancillería. Cada uno es responsable de su propia historia, de su propio camino, de su propia educación. Yo creo que lo que no se vale es que haya tráfico de influencias, lo que no se vale es que haya ilegalidades, pero me parece que cada una y uno de la enorme familia que tengo pues puede a través de sus esfuerzos llegar a buscarse un futuro en este país”.

Cabe destacar que la Ley Federal de Austeridad Republicana, del pasado 19 de noviembre, define en el artículo cuarto fracción IV al nepotismo como: ”La designación, otorgamiento de nombramiento o contratación que realice un servidor público de personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado, o vínculo de matrimonio o concubinato para que preste sus servicios en la misma institución, dependencia o ente público en que éste labore”.