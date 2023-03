AMLO hablará sobre diferencias en sector energético con John Kerry

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que recibirá a John Kerry, enviado presidencial especial de los Estados Unidos para el Clima, con quien, dijo, dialogará sobre algunas “diferencias” entre ambos países en el tema de energía, así como de energías renovables.

"Tenemos una reunión, no sé exactamente dónde, pero viene el gabinete del sector energético de México y vamos a revisar proyectos conjuntos, aquí en Oaxaca”, comentó el mandatario federal.

López Obrador añadió que Kerry, “es una persona muy decente, respetuosa y amigo de México, ha estado con nosotros como seis u ocho veces y es una persona muy cercana al Presidente Biden”, dijo López Obrador este martes, desde la VIII Región Militar, en Oaxaca.

Desde hace varios días, el Gobierno federal dijo que busca mostrar a Kerry cómo opera la comunidad de Guelatao, Oaxaca, como uno de los ejemplos mundiales de protección comunitaria del medio ambiente.

Este martes reiteró: “Vamos a Guelatao porque no debemos olvidar que el Presidente Lincoln y el Presidente Juárez se entendieron en momentos difíciles, cuando nos invadieron los franceses”, puntualizó el Presidente.

López Obrador subrayó que Kerry viene en representación del presidente estadounidense Joe Biden y aprovechó para señalar que el informe del Departamento de Estado estadounidense que señal que las Fuerzas Armadas mexicas violan derechos humanos es falso.

“Todo esto de la calificación del Departamento de Estado no tiene que ver con el Presidente Biden. Son los que están ahí de tiempo atrás, no quieren cambiar, son los que quieren someter, no respetan, no saben que los pueblos somos libres, independientes, soberanos y son muy injerencistas, por eso no hay que tomarlos en serio”, concluyó.