Aumentan 37 veces los abusos de confianza en el país

De un año a otro, el abuso de confianza aumentó 37 veces en el país, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las cuales revelan que mientras en 2022 fueron presentadas 833 denuncias por este delito, el año pasado se interpusieron 31 mil 84.

Puede interesarte: Detienen a El Barrabas, líder de secuestradores y homicidas en Milpa Alta y Morelos

El abuso de confianza es un delito patrimonial en el que una persona dispone para su beneficio una cosa que alguien le dio a cuidar o le prestó, explicó el abogado Armando González Carranza.

En entrevista con El Sol de México agregó que, regularmente, este delito se comete entre familiares, amigos o conocidos, aunque cada vez es más común que se dé en centros de servicio como estacionamientos, pensiones, valet parking y talleres para autos. “Erróneamente, creemos que por ser un familiar, un amigo o un conocido, no tendremos problemas con prestar dinero o propiedades como casas o automóviles, pero no es así, de ahí lo importante de realizar un acuerdo escrito de préstamo o renta de bienes aunque sea familiar o amigo”, afirmó el experto.

CDMX Huachicoleo de agua aumenta en CDMX

Cristina, por ejemplo, vive en la Ciudad de México pero tiene un departamento de descanso en Cuernavaca, Morelos, el cual “encargó” a su prima mientras regresaba de pasar las fiestas decembrinas con su madre que radica en Estados Unidos. La prima, narró Cristina a este diario, pasaría Navidad y Año Nuevo en el inmueble pero no fue así sino que lo arrendó sin consultarla y se quedó con el beneficio económico de la renta.

“Cuando regresé de Estados Unidos a finales de enero, quise ir a pasar unos días con mis hijos al departamento de Cuernavaca y cuál fue nuestra sorpresa que al llegar el departamento estaba ocupado, las personas que se encontraban en el interior, por cierto de origen extranjero, nos dijeron que lo habían rentado por Internet desde diciembre y tenían pagado cuatro meses por lo que no se saldrán hasta abril. Cuando le pregunté a mi prima sólo me dijo que pensó que pasaría más tiempo en Estados Unidos y tuvo una necesidad económica, por lo que no le quedó más que rentarlo”, dijo Cristina quien no dudó en iniciar una carpeta de investigación contra su prima por abuso de confianza.

“Ahora no sólo no puedo hacer uso de mi propiedad, sino hasta enfrento a mi familia que me critica por haber iniciado la denuncia contra mi prima por algo en lo que evidentemente abusó. Simplemente no es justo y es un delito por el que tendrá que pagar”, agregó Cristina.

De acuerdo con el abogado, las llamadas tandas que muchos mexicanos siguen utilizando como una forma de ahorrar es uno de los medios que más se prestan para el abuso de confianza. “Sin duda este método muy utilizado todavía por los mexicanos es ideal para el abuso de confianza por ser un esquema no regulado y sin validez legal. Un grupo de personas se organiza, le otorgan de buena fe su dinero a la organizadora por un tiempo determinado, ya sea semanal, quincenal o mensualmente y cuando le toca recibir lo ahorrado, resulta que el dinero fue ocupado por la responsable. La mayoría de las personas que recurren al despacho por este delito es para tratar de recuperar el dinero que confiaron en tandas, después para denunciar a empresas que tienen que ver con automóviles como talleres o pensiones en los que dejan su vehículo y los responsables los utilizan para pasear”, explicó el experto.

Es el caso de David Medina, un comerciante al que convencieron para entrar a la tanda que se organiza en el tianguis en el que trabaja. Ahorró puntualmente por seis meses y cuando le tocaba recibir su dinero, la responsable le dijo que había tenido una emergencia médica con su hija y había tenido que tomar el dinero, que se lo iría pagando cada semana.

“Nunca pensé que me pasaría esto porque la persona es muy responsable, bueno aparentemente verdad, me dio mucho coraje porque ya contaba con ese dinero para surtir de mercancía mi negocio, la verdad es que si la demandé, aunque el abogado me dice que será un proceso quizás largo, pero tampoco me conviene que me regrese mi dinero de a poquito, prefiero perderlo en el abogado, pero que ya no siga abusando de más compañeros”, afirmó David.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

De acuerdo con González, el abuso de confianza no está tipificado en el Código Penal Federal como un delito grave pero se sanciona con prisión de hasta un año y multa de hasta 100 veces el salario mínimo vigente, cuando el monto del abuso no exceda de 200 veces el salario mínimo. El juicio puede durar meses dependiendo de la disposición de pruebas y testigos, pero se inicia con la integración de la carpeta de investigación, la cual, según el abogado, puede durar de seis meses a un año.

En lo que va de 2024, al menos 16 personas han sido detenidas por este delito en Ciudad de México, Estado de México y Quintana Roo según el Secretariado.