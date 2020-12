Ciencias, economía y política: el Covid narrado en podcast

Este 2020 dejó un aceleramiento de años en cuanto a conexión digital. La gente en confinamiento hizo uso de plataformas para pedir alimentos, medicamentos y hasta consultas a distancia, con tal de seguir las normas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud.

Uno de los medios que tuvo más auge en estos meses fue el podcast, que por ser muy personal, permite una conversación a la distancia, mantenerse informado sin tener todos los sentidos puestos y dar un respiro de las pantallas.

En los meses de confinamiento se han visto movimientos sociales, políticos y económicos alrededor del mundo y en Podcast OEM, nos dimos a la tarea de registrarlos.

En la siguiente lista encontrarás el desarrollo del Covid-19 con varias perspectivas, las cuales puedes escucharlas desde donde estés. Cada proyecto seguirá desarrollando los temas que más te interesan.









Profundo con Hiroshi Takahashi es un proyecto en el que los reporteros de la Organización Editorial Mexicana toman el micrófono y nos comparten sus vivencias e investigaciones, te compartimos algunos episodios:

La epidemia de desinformación de China

China fue el punto de atención por ser el lugar donde comenzó el contagio del virus COVID-19, mejor conocido como coronavirus. Muchas entidades acusaron al gobierno chino de controlar y ocultar los verdaderos datos sobre el virus.

Esto provocó que no se comprendiera la verdadera magnitud del virus y que otros países no pudieran prepararse correctamente. Los editores de noticias internacionales Israel López de El Heraldo de México y Víctor Hugo Rico Álvarez de El Sol de México, nos comentan la dificultad de acceder a la información de un país que oculta la verdad.

Jalisco: el estado que tomó precauciones antes que el Presidente



En México, los casos de contagio por el coronavirus Covid-19 no han hecho más que aumentar. Jalisco fue el primer estado en actuar y tomar las prevenciones necesarias incluso más rápido que el gobierno federal. A pesar de eso, ha sufrido por falta de recursos, igual que en muchos hospitales del país, así como casos de agresión al personal médico. Isaura López, reportera de El Occidental, habla sobre la manera en que las medidas del gobierno han ayudado o afectado al estado durante el 2020.

Más temor a la pobreza que al coronavirus

Durante los primeros meses del confinamiento muchos negocios en la Ciudad de México cerraron temporalmente para evitar la propagación del Covid-19. Sin embargo, en muchas zonas de la metrópoli, los comercios no acataron las nuevas normas. Gran parte de los comerciantes y tianguistas viven de sus ventas diarias, y aunque quisieran, no pudieron darse el lujo de quedarse en casa. Karla Díaz, redactora web de El Sol de México, cuenta cómo se gana la vida la gente que le teme más a la pobreza que al coronavirus.

Guerrero debe combatir dos pandemias

Cada estado del país ha tomado las medidas necesarias para atender a los afectados por Covid-19. Sin embargo, muchos estados ya contaban con un sistema de salud ineficiente y combatían enfermedades que no están relacionadas con el coronavirus, como el dengue. En Guerrero los casos de dengue fueron en aumento e incluso superaron los contagios por Covid-19. Pedro Radilla, reportero de El Sol de Acapulco, cuenta cómo este estado se está enfrentando a una crisis de salud generada por dos enfermedades distintas.

La cuarentena no funciona en las prisiones

Una de las medidas sanitarias que se han tomado para detener el contagio del virus Covid-19 ha sido evitar salir a las calles. Sin embargo, esta medida no funciona para los reos de la Ciudad de México. Las condiciones precarias que se viven en las cárceles sobrepobladas de la ciudad representan un riesgo latente para que el virus se propague. Cecilia Nava, reportera de El Sol de México, nos cuenta por qué el contagio dentro de las prisiones se convertiría en una sentencia de muerte.

Sexoservidoras no dejarán su esquina ante pandemia

En medio de la crisis sanitaria, en México no solo está el temor al contagio del Covid-19. A esto se le suma la falta de trabajo que ha llevado a los grupos vulnerables como el de las trabajadoras sexuales a no tener para comer ni donde vivir. Cecilia Nava, reportera de El Sol de México, nos narra lo difícil que es para ellas sobrevivir durante una pandemia, más cuando cargan con un gran estigma social.

"No somos héroes, también nos enfermamos"

El aumento de contagios por el virus Covid-19 provocó que los hospitales rebasaran su capacidad y que los médicos realizaran su labor en condiciones adversas. Debido a que los médicos ponen en riesgo su salud por cuidar de quienes lo necesitan en esta pandemia, gran parte de la población los considera héroes. Pero ellos no lo ven así. Están en constante riesgo todos los días. Karla Díaz, redactora web de El Sol de México, nos cuenta cómo es el día a día de un médico residente durante los tiempos de pandemia.

Esparciendo desinformación en Chiapas

En gran parte del país, los contagios por coronavirus siguen aumentando. Pero en Chiapas, el miedo y la desinformación se han propagado más rápido que el virus. Algunos municipios han manifestado su inconformidad ante las acciones de sanitización y fumigación por parte del gobierno estatal, ya que temen que las autoridades estén esparciendo el Covid-19 entre la población.

El miedo irracional provocó que el 11 de junio, un grupo de personas destrozara y saqueara un hospital en el municipio de Las Rosas. Ante estos actos violentos, el ayuntamiento decidió suspender las fumigaciones para mantener el orden. Óscar Gómez, reportero de El Heraldo de Chiapas, nos cuenta por qué muchas poblaciones de Chiapas desconfían de las autoridades, aunque pongan su salud en riesgo.





Nueva ola de contagios en las maquiladoras de Ciudad Juárez

A mediados de 2020, Chihuahua fue uno de los primeros estados donde el semáforo de reapertura ante el Covid-19 paso de rojo a naranja. A pesar de que en Ciudad Juárez se reportaron nuevos brotes del virus, varias industrias manufactureras de esta ciudad volvieron a sus actividades. Estos centros de trabajo se convirtieron en focos de contagio, reportando en Junio al menos 62 casos de coronavirus entre los trabajadores, de los cuales 25 fallecieron.

Esta no fue la primera y última vez que ocurrieron los contagios dentro de las maquiladoras. Desde abril, cientos de trabajadores habían manifestado la ausencia de medidas sanitarias en el área de trabajo y el riesgo al que se exponían. Paola Gamboa, reportera de El Heraldo de Juárez, nos cuenta cuáles serían las graves consecuencias de un nuevo cierre si las empresas no toman las precauciones necesarias para cuidar a sus empleados.





Hoteles filtro: hospedaje para migrantes en tiempos de pandemia

Ante el riesgo de contagio por el virus Covid-19, los albergues para migrantes en las ciudades fronterizas de México dejaron de aceptar nuevos huéspedes. Eso no impidió que la cantidad de migrantes que buscan una mejor vida en Estados Unidos disminuyera. Para asegurar la salud y una estancia digna de los recién llegados, se establecieron “hoteles filtro” en Tijuana y Ciudad Juárez

Estos lugares ofrecen un espacio seguro para que los migrantes puedan “quedarse en casa” aunque sea unos días. Pero algunos residentes locales están en contra de su presencia. Crisstian Villicaña, reportero de El Sol de Tijuana, y Paola Gamboa, reportera de El Heraldo de Juárez, nos explican por qué la percepción sobre estos hoteles es diferente en cada ciudad fronteriza.





El Día de Muertos en tiempos de pandemia

El Día de Muertos es una de las tradiciones mexicanas más importantes que se remonta a la época prehispánica. La visita a los panteones y la colocación de ofrendas ha perdurado y se ha adaptado a los cambios sin perder su esencia. Sin embargo, este año los colores y las luces en los cementerios se apagaron debido a las medidas sanitarias que las autoridades han anunciado para evitar nuevos contagios por Covid-19.

Mixquic, en la Ciudad de México, y Pátzcuaro, en Michoacán, son dos lugares donde la tradición está muy arraigada y el impacto de la cancelación de los festejos fue fuerte. Manuel Cosme, reportero de El Sol de México, y Josafat Velázquez, reportero de El Sol de Morelia, nos cuentan cómo se adaptaron las comunidades de Mixquic y Pátzcuaro para que la tradición del Día de Muertos continuara.





Chihuahua vuelve al confinamiento

La segunda ola de contagios por coronavirus se ha expandido en algunos países de Europa y en Estados Unidos. México no es la excepción y las primeras dos entidades del país que presentaron un repunte de casos fueron Chihuahua y Durango. Chihuahua fue el primer estado en todo el país que regresó al semáforo epidemiológico rojo, por lo que el gobierno estatal aumentó la severidad de las medidas sanitarias y restringió la movilidad para evitar el colapso del ya saturado sistema de salud. Velvet González, reportera de El Heraldo de Chihuahua, nos cuenta cuáles fueron los factores que influyeron para que los contagios aumentaran de manera drástica.





En Disruptores encontrarás los emprendimientos que crecieron durante la pandemia y las ideas tecnológicas que ayudaron en los momentos de mayor crisis. Un ejemplo es Okidoc, conoce esta novedosa forma de consultar a un médico:

Okidoc: No hay cuarentena en este consultorio

Okidoc es una plataforma digital en la que cualquier persona puede recibir atención médica especializada mediante video consultas. Tiene una interfaz en la que los usuarios generan una cuenta y acceden a una amplia cartera de médicos con larga experiencia.

Desde medicina general, gastroenterología, cardiología, pediatría y oftalmología para males físicos, como también terapeutas, psicólogos, tanatólogos, piscoterapeutas y coaches.

En esta entrevista con Cynthia Cruz, fundadora de Okidoc, nos explica que a raíz de la explosión del Covid-19 Okidoc estableció en su plataforma consultas específicamente enfocadas para diagnosticar síntomas, detectar o desechar casos de la enfermedad y darles seguimiento por 270 pesos y así evitar riesgos de contagio.

Las dificultades económicas y el análisis completo en finanzas lo tendrás en Economía pesada, con Luis Carriles y Mario Alavez, quienes nos fueron aclarando en las semanas de pandemia, los movimientos más relevantes en este rubro.

Economía de "guerra" 2: La pandemia continúa golpeando a la economía global

Todavía no se tiene certeza de cuándo terminará la propagación del virus Covid-19. Lo que sí se sabe es el impacto que está teniendo en la economía global y que continuará incluso cuando acabe la pandemia. Luis Carriles, columnista de El Sol de México, Mario Alavez, coeditor de Finanzas de El Sol de México, y Enrique Hernández, explican de la manera más detallada cuáles han sido las repercusiones del coronavirus en la economía mexicana.





¿Cuánto cuesta estar enfermo de Covid-19?

En este episodio de Economía Pesada, se detalla el costo que las aseguradoras y el gobierno cubren para los tratamientos a pacientes infectados con Covid-19. Además nos cuentan cuáles son las acciones que el gobierno mexicano está tomando para reactivar el sector turístico.





El Covid-19 llegó para quedarse

La economía mundial debe prepararse para convivir con el coronavirus, ya que estará presente en los próximos años. Se prevé un nuevo confinamiento, pero no tan estricto con las actividades comerciales y laborales, ya que la débil economía mexicana no podría sostenerlo. Para superar la crisis, si el gobierno de la Cuarta Transformación quiere mantener a Pemex y a la CFE como pilares de la economía, necesitan ser reforzados para no convertirse en una carga para las finanzas nacionales.





Los comunicadores son esenciales para no perder la brújula entre la información falsa que circula al rededor del Covid-19. En Periodismo en riesgo, te enterarás de lo difícil que ha sido esa labor en América Latina.





El reto del Covid-19 para medios y periodistas

¿Cómo protegerse en la calle? ¿Qué le espera a la industria de medios? ¿Se puede armar un periódico desde casa? ¿Qué oportunidad hay para el periodismo durante la pandemia? ¿La SIP sigue operando? Tratamos de contestar todas estas preguntas.





Periodismo deportivo, víctima de Covid-19

¿Cómo se reestructura y se le dan nuevos enfoques de cobertura deportiva cuando la mayoría de eventos deportivos se han cancelado a nivel mundial? En este episodio comparten sus experiencias Francisco Javier González, director del consejo editorial de TUDN; David Segoviano, director del periódico deportivo Esto y Joel Díaz, periodista deportivo en Imagen 104.5 fm, desde Buenos Aires.





Después del Covid-19, qué sigue para la prensa

En esta emisión presentamos la charla de Alejandro Jiménez con Eduardo Tessler, consultor internacional de medios de Brasil, para saber qué pasos necesita la prensa de América Latina y cómo ganar lealtad de las audiencias.

También podrás escuchar algunas de la herramientas que Julieta Shama, directora de News Media Partnerships LatAm de Facebook sugiere para el nuevo periodismo y a Marta Rocamora, Gerente Senior de Alianzas Estratégicas para LATAM en Marfeel durante su ponencia "AMP de Google para aumentar audiencias", ambas para SIP Connect 2020.





Y en el plano internacional, Las claves del mundo nos han dado el panorama internacional. El contexto histórico de los conflictos actuales inherentes a la pandemia.

Los complotistas 3: Coronavirus: ¿Una guerra biológica o campaña de Marketing?

Siempre hay una oportunidad para contradecir la realidad empírica verificable y alinearse a una mentira más confortable. Ahora es el caso del Covid-19, en el que grupos de negacionistas representan un verdadero desafío para el combate al brote y se dedican a proliferar información falsa o sin sustento.

Lo peor de todo es cuando pesos pesados, como el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, o el de Estados Unidos, Donald Trump, minimizan el problema para convertirlo en una fantasía. En este episodio, Jair Soto narra varias de las teorías conspirativas que envuelven este delicado tema que tiene en vilo al mundo.





Estados Unidos, el gran perdedor frente al coronavirus

Estados Unidos perdió el control del brote del Covid-19. El gobierno del presidente Donald Trump ha encabezado una política sanitaria polémica que permitió que Estados Unidos fuera el principal foco de infección de la pandemia, tanto en la cifra de contagios como en la de decesos.

En este episodio, Víctor Hugo Rico y Jair Soto explican el paso a paso del fracaso del gobierno de Trump en la guerra contra el coronavirus, desde la respuesta tardía, la minimización y la incredulidad del mandatario estadounidense, hasta la descoordinación entre el Ejecutivo con los gobiernos locales y los especialistas sanitarios, pasando por su sistema de salud, considerado “el más caro del mundo”, y su distanciamiento con el exterior.





Pandemia y el mundo del futuro: ¿fin del capitalismo y estado policial digital?

“El sistema mundial está a prueba”. La humanidad se enfrenta a un enemigo invisible que ha disparado los miedos y augura un cambio histórico. El Covid-19 ha detenido la vida del planeta y ha exhibido el sistema económico, las desigualdades, los conflictos geopolíticos, la desinformación y la desconfianza generalizada.

Pero la pandemia terminará y volveremos a salir a las calles, aunque ya nada será igual. Ante ello, importantes intelectuales empiezan a reflexionar y debatir sobre el mundo post-coronavirus: ¿esta crisis sanitaria, social y política significa el fin del capitalismo y la globalización? ¿Las drásticas medidas de confinamiento impuestas en muchos países son un ensayo para una posterior “vigilancia totalitaria” y un mayor “aislamiento nacionalista”? ¿La tecnología nos salvará o nos condenará? En este episodio se analizan, a la luz de las ideas del filósofo surcoreano Byung-Chul Han y el historiador israelí Yuval Noah Harari, cómo las decisiones que los gobiernos tomen ahora moldearán el mundo del mañana, así como el peligro de la instauración de un “estado policial digital”.





Los pecados de China: ¿es culpable de la pandemia?

China, origen del virus que mantiene encerrado y en jaque a casi todo el planeta, parece haber erradicado a la epidemia del Covid-19 y ahora su gobierno utiliza la llamada "diplomacia de la mascarilla" para ensalzar su modelo de poder. Sin embargo, cada día crecen más las críticas hacia la superpotencia asiática por el manejo de la crisis: desde presuntamente haber escondido las primeras señales del brote y el verdadero número de contagios y muertos, haber informado de manera tardía al mundo sobre lo que pasaba en la ciudad de Wuhan, la sospechosa cercanía con la Organización Mundial de la Salud o el control excesivo sobre su población.

¿Pekín busca deshacerse, interna y externamente, de su “pecado original", el de la aparición del virus en su territorio? ¿La presión en su contra es parte de la lucha económica e ideológica anterior a la crisis del coronavirus? Víctor Hugo Rico y Jair Soto ponen en la balanza los errores, aciertos y motivaciones geopolíticas en este momento histórico.





El Salvador, violencia desatada en la pandemia

En medio de la pandemia de Covid-19 que mantiene secuestrada a la humanidad, las imágenes de miles de pandilleros presos hacinados, formados en fila india y casi desnudos, apenas algunos con cubrebocas, causó una ola de estupor y preocupación en todo el mundo.

El Salvador, uno de los países más violentos del mundo, vivió la última semana de abril un súbito aumento del virus de los asesinatos por parte de la Mara Salvatrucha MS-3 (supuesta responsable principal) y la Barrio 18: más de 70 muertos en cuatro días. La pandemia de coronavirus ha dejado 11 decesos. Después de una tregua entre pandillas acordada por la crisis sanitaria, el controvertido gobierno de Nayib Bukele aplicó un plan de tolerancia cero en las cárceles del país, denunciado por violatorio de los derechos humanos. En este episodio buscamos explicaciones sobre qué fue lo que cambió de pronto y cómo El Salvador vive ahora una triple crisis: carcelaria, de inseguridad en las calles y con una pandemia que ha provocado medidas cuestionadas.





Los complotistas 5: ¿La red 5G provoca el coronavirus?

El mundo continúa en la pelea contra el coronavirus, pero también en contra de las teorías conspirativas alrededor de la pandemia que siguen inundando internet. Entre éstas destaca la que vincula la aparición, propagación y letalidad del Covid-19 con la tecnología 5G, o red de quinta generación, lo que ha ocasionado una serie de ataques a las instalaciones y torres en varios países.

No obstante que la relación entre el virus y el 5G surgió apenas en enero de 2020, los intentos de culpar a esa tecnología del debilitamiento del sistema inmune humano -entre otras cosas- vienen de años atrás, con los mismos argumentos que en su momento se usaron para atacar la red 3G y el Wifi.





Los complotistas 6: ¿Qué le oculta al mundo Bill Gates?

Bill Gates, el magnate convertido en filántropo, es la nueva bestia negra de los conspiracionistas en todo el mundo por sus supuestos lazos con la pandemia de Covid-19, todo un fenómeno de la desinformación. Pero las teorías del complot sobre Gates vienen de mucho más atrás, desde las acusaciones de robo de tecnología en su juventud para crear su imperio empresarial Microsoft, su pertenencia a una familia partidaria de la eugenesia, sus esfuerzos para crear una identificación digital mundial, hasta su apoyo -junto con la Fundación Rockefeller, Monsanto y otros gigantes del agronegocio- a un extraño proyecto en el Ártico llamado "banco semillero del día del juicio final".





Refugiado, el eterno caminante

Por el Día Mundial del Refugiado, en este episodio se hace un recorrido por los conflictos actuales del mundo que están obligando a la gente a huir de sus países, de Venezuela a Siria y en medio de la pandemia. Son varias las instituciones que consideran que se pondrá peor la situación a partir del Covid-19. Entrevistamos a Mariam Abuamer, cantante palestina que vive en Brooklyn y que desde hace 6 años espera a que le den la calidad de refugiada y con el Dr. Andrés Alfonso Ramírez Silva, coordinador de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.





Trump tiene Covid-19 y aumenta el caos en EU

A sólo un mes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, el presidente Donald Trump cimbró el alma de Estados Unidos al contagiarse de Covid-19, el virus que tanto había minimizado llevando al país a una crisis de salud sin precedentes. En este episodio Victor Hugo Rico y Jair Soto analizaron los posibles escenarios en esta campaña presidencial que define el rumbo de Estados Unidos y el mundo.





¿Las redes sociales como “arma biológica”?

Grupos terroristas, ultraderechistas y el crimen organizado han aprovechado la pandemia del coronavirus para ampliar sus redes de apoyo, minar la confianza en los gobiernos e incitar a contagiar intencionadamente el virus, valiéndose principalmente de las redes sociales. Desde el Estado Islámico (Daesh), Al Shabaab y Al Qaeda, hasta grupos de extrema derecha como CoronaWaffen, incitan a potenciales terroristas y militantes a propagar intencionadamente el Covid-19 y usarlo como una “forma improvisada de arma biológica.

Aquí desglosamos un inquietante informe publicado por el Instituto de Investigación sobre la Justicia y el Crimen Interregional de la ONU que describe los nuevos métodos de infundir el miedo en esta coyuntura mundial y que también involucra a grupos criminales como el Cártel de Sinaloa y las mafias italianas, quienes buscan legitimidad ante una población golpeada por la pandemia, así como sustituir al Estado en sus territorios.