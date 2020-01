Pide Romo diálogo con EZLN por Tren Maya

El Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, dijo que no hay que tenerle miedo al poder fáctico. “Los poderes fácticos ganan cuando las instituciones tienen gente débil, cuando las instituciones tienen gente fuerte no tiene nada que hacer los poderes fácticos, por eso los grandes países siempre están, se han formado y se han consolidado con instituciones fuertes, pero siempre acompañados de personalidades más fuertes”.

Al asistir como invitado especial a la bienvenida como ministra a Ana Margarita Ríos-Farjat, Romo se refirió al discurso de la ministra quien refrendó su autonomía como integrante del máximo tribunal del país respecto al poder Ejecutivo y Legislativo, así como de poderes fácticos de cualquier.

Recalcó que es un hecho histórico que tengamos tres ministras y tres ministras de esa calidad, porque pueden haber sido cinco ministras no de esa calidad, yo espero que estas tres pesan muchos más que los otros ocho ministros, yo creo que es un evento histórico, estoy encantando porque el país está evolucionando, se está institucionalizando, se está fortaleciendo el equilibrio de Poderes con gente tan fuerte como lo que vimos hoy y eso solamente para un mejor futuro para México.

En entrevista posterior a la investidura de la ministra, Romo destaco que los ministros, son totalmente independientes. Una cosa es que vengamos acompañando un programa político y otra cosa es que no seamos independientes, y eso lo hablo a título personal, una cosa es que hayamos acompañado al presidente a donde lo acompañamos y otra cosa es que no seamos independientes, entonces yo no confundiría una cosa con la otra.

En otro tema, Romo dijo que se buscará un diálogo con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), para disuadirlo de aceptar el proyecto del Tren Maya.

“Hay que platicar con ellos y hay que dialogar para explicarles las bondades que tiene, y en lugar de confrontar, mejor dialogar, dialogar y dialogar”, dijo.

Esto luego que el pasado primero de enero, al celebrar los 26 años de su aparición, el EZLN ratificó su oposición a los proyectos de infraestructura del gobierno que afectarían a la selva de Chiapas, entre ellos el Tren Maya, el corredor transístmico y la carretera Pijijiapan-Palenque. Y afirmaron que defenderán sus tierras “hasta morir si es preciso”.

Ante la pregunta sobre si ya se han establecido los primeros contactos con el EZLN, el jefe de Oficina de la Presidencia contestó: “Yo no estoy metido, no puedo opinar, yo creo que eso le corresponde a la Secretaría de Gobernación”.