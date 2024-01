Detienen a un sospechoso de tiroteo en Las Vegas

Este domingo, previo a las celebraciones de Año Nuevo, la Policía Metropolitana de Las Vegas detuvo a un hombre de 45 años que es sospechoso de provocar un tiroteo muy cerca del MGM Hotel.

"Los investigadores del LVMPD han identificado a Jon Letzkus, de 45 años, como una persona de interés en el tiroteo de esta mañana en la cuadra 100 de E. Harmon en Las Vegas.", informaron desde su cuenta de X.

UPDATE: Letzkus was taken into custody moments ago.

There is currently NO further public safety threat. https://t.co/Z02xEyseFF — LVMPD (@LVMPD) December 31, 2023

Las autoridades informaron que no hay heridos y que recuperaron el arma que se usó para el ataque, el cual ocurrió aproximadamente a las 5:55 a. m. Al arribar encontraron varios disparos en las estructuras de la zona.

Este es el segundo tiroteo que se reporta Nevada en lo que va del mes de diciembre, el primero fue el pasado 6 de diciembre en la Universidad de Nevada y dejó múltiples víctimas.