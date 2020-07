Facebook pone etiqueta de advertencia en publicación de Trump sobre elecciones

Facebook Inc puso el martes una etiqueta que advierte sobre la presencia de "información electoral" en una publicación del presidente estadounidense, Donald Trump, que decía que la votación por correo conduciría a una "ELECCIÓN CORRUPTA".

La etiqueta es la más reciente de varias colocadas a publicaciones del republicano Trump y el candidato presidencial demócrata Joe Biden desde que la compañía lanzó una política que busca añadir información a las publicaciones de candidatos federales y funcionarios públicos electos.

"¡La votación por correo, a menos que sea cambiada por los tribunales, conducirá a la ELECCIÓN MÁS CORRUPTA en la historia de nuestra nación!", escribió Trump.

La votación por correo no es nueva en Estados Unidos: casi 1 de cada 4 votantes sufragó en la elección presidencial de 2016 de esa manera. Expertos dicen que procedimientos habituales y la naturaleza descentralizada de la elección en el país hacen que sea muy difícil interferir en las papeletas enviadas por correo.

La etiqueta de Facebook, que no muestra desacuerdo con el post de Trump, redirige a los usuarios a un sitio web del gobierno de Estados Unidos que detalla cómo votar en las elecciones de 2020.

Facebook ha sido criticada por su decisión de no tomar medidas tras algunas publicaciones incendiarias del presidente, incluida una sobre el voto por correo en la que Twitter instó a sus usuarios a verificar los hechos (fact-checking).

El presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo en junio que las etiquetas no son "un juicio sobre si las publicaciones son correctas, pero queremos que las personas tengan acceso a información autorizada de cualquier manera".





