Trump acusa a OMS de emitir recomendaciones poco eficientes ante Covid-19

El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó este martes a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de administrar mal la pandemia del coronavirus y de estar demasiado enfocada en China.

"La OMS realmente se equivocó", tuiteó el presidente de la potencia global en un momento en que Estados Unidos supera las 11 mil muertes de Covid-19.

"Por alguna razón, aunque están financiados en gran medida por Estados Unidos, están muy centrados en China. Vamos a analizar esto con más atención", agregó.

The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2020

"Por suerte, rechacé sus consejos iniciales de mantener nuestras fronteras abiertas a China desde el principio. ¿Por qué nos dieron una recomendación tan errada?", escribió en la red social.

Estados Unidos es, con mucho, el país con el mayor número de casos del nuevo coronavirus reportados oficialmente.

El número de muertes causadas por la enfermedad en el país ha aumentado durante varios días con más de mil muertes diarias, acercándose gradualmente a los registros de Italia y España.

Durante su conferencia de prensa diaria, el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, rechazó el martes las críticas del presidente estadounidense contra su agencia especializada en salud, aunque sin hablar de sus vínculos con China.

"Para el Secretario General (de la ONU, Antonio Guterres), está claro que la OMS, bajo el liderazgo del doctor Tedros Adhanom, ha hecho un gran trabajo ante el Covid-19 al apoyar a los países con la distribución de millones de equipamientos médicos y también con entrenamiento" de profesionales, dijo.

"La OMS ha demostrado la fortaleza del sistema de salud internacional", afirmó el portavoz, recordando "el enorme trabajo" realizado en la lucha contra el ébola en la República Democrática del Congo y los países vecinos, bajo el liderazgo de Adhanom y "poniendo a sus equipos en la primera línea" de contención.