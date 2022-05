Roban dos veces la escuela "Libertad y Progreso" en Gómez Palacio

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-Desde el pasado 25 de abril y a la fecha, maestros y alumnos de la escuela primaria “Libertad y Progreso”, no han podido regresar a clases, luego de haber sufrido robo y vandalismo, sin embargo, este jueves nuevamente sujetos desconocidos roban material de limpieza, cableado de algunos salones, ventiladores de pedestal, entre otros artículos.

Te recomendamos Rescatan a 56 migrantes en Gómez Palacio

A decir de Zurisaday Hernández Alcántar, directora de la escuela Libertad y Progreso turno Matutino en el ejido Filadelfia, lamentó mucho que desde el regreso de vacaciones de semana santa, no han podido tener clases, debido a que al ser víctimas del primer robo y vandalismo, se gestionó para poder recuperar y resarcir los daños, pero nuevamente fueron víctimas de la delincuencia.

Expuso que al regresar de vacaciones detectaron que les robaron todo el cableado, así como la tubería en baños de niños, el flotador de la cisterna, por lo que no había condiciones para regresar a clases, de ahí que estuvieron gestionando apoyos para resarcir los daños, pero nuevamente se encontraron este jueves que fueron víctimas de la delincuencia.

Hernández Alcántar reconoció que la escuela primaria que dirige cuenta con pocos recursos y con estos dos robos y vandalismo, no están en condiciones de retornar a las clases, debido a que no hay energía eléctrica, no se cuenta con agua y así no se puede trabajar.

Comentó que se requiere de 30 a 40 mil pesos para poder subsanar todos los daños y con ello se podrá regresar a las clases, “La escuela cuenta con dos turno, matutino y vespertino, que en total son alrededor de 300 alumnos que no han tenido clases”.

Policiaca Muere chofer de tráiler calcinado en la “Super”

Se le cuestionó cómo están recuperando clases?, respondió, “Se está trabajando como en la pandemia, con clases virtuales, pero debido a que en este sector es un lugar donde las familias de muy bajos recursos, hay quienes no cuentan con computadora o incluso con celular, o internet y se dificulta”.

Para concluir la directora Zurisaday Hernández indicó que ya se puso la denuncia correspondiente, pero desde el primer robo, se pidió el apoyo a seguridad pública y quedaron en enviar rondines de vigilancia, pero no lo han hecho, además no hay alumbrado público y los delincuentes aprovechan