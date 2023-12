Lerdo, Durango (OEM).- La noche de este viernes se registró un fuerte incendio en una fábrica de tarimas en las inmediaciones del periférico de Lerdo, Durango, al lugar acudió en apoyo el heroico cuerpo de Bomberos de Gomez y para auxiliar en las maniobras y poder contener el siniestro.





Los números de emergencia dieron aviso que al filo de las 22:00 horas en las instalaciones de una fábrica ubicada en el Bulevar Castilagua a un costado del Bulevar Ejército Mexicano donde se generó un fuerte incendio que consumió gran parte de la materia prima de este giro maderero; el cual causó temor entre los automovilistas que circulaban en ese momento por esta importante vía.

Voraz incendio consume un negocio de tarimas en Lerdo / Foto: Cortesía | Bomberos Lerdo

Las causas todavía se desconocen, por lo que el Cuerpo de Bomberos de Lerdo y de Gómez Palacio, acudieron a sofocar las intensas llamaradas que amenazaban con propagarse a los sectores habitacionales más cercanos.

Personal de Protección Civil se movilizó hasta el lugar posterior al llamado de auxilio que fue emitido por el Sistema de Emergencia 911, afortunadamente no se registraron decesos ni personas lesionadas; así mismo fue necesaria la presencia de los homólogos de PC del vecino municipio de Gómez Palacio a cargo del director, Santiago Rodríguez Chávez. No fue necesaria la presencia de los servicios de emergencia de la Cruz Roja Mexicana gracias a que no víctimas mortales que lamentar.