Durante visita del nuncio, reportan ataques y bloqueos en Buenavista, Michoacán

Un enfrentamiento entre grupos rivales del crimen organizado tuvo lugar este viernes en el municipio de Buenavista Tomatlán, lugar en donde además se registraron bloqueos carreteros.

La serie de hechos violentos en la Tierra caliente michoacana coincido con la visita del Nuncio Apostólico, Franco Coppola quien este día ofició una misa en Aguililla y visitó la tenencia de El Aguaje.

De acuerdo a reportes de la Dirección de Seguridad Pública y de usuarios en redes sociales, el enfrentamiento tuvo lugar en las inmediaciones de la comunidad de Pueblo Viejo, sobre la carretera Apatzingán – Los Reyes.

Videos que han sido difundidos sobre estos hechos dan cuenta del enfrentamiento en el que fueron utilizadas armas de grueso calibre.

Al mismo tiempo desconocidos atravesaron un camión tipo tortón en los accesos a la cabecera municipal.

El enfrentamiento, del que no se tiene reporte de personas muertas o lesionadas, no interfirió con el traslado que realizo el Nuncio desde Apatzingán hasta Aguililla ni durante su estancia en aquel municipio.

En su visita a Aguililla, el nuncio apostólico en México, Franco Coppola, afirmó que la Iglesia católica no desea desafiar con este recorrido a ningún grupo del crimen organizado, sino dar acompañamiento a las víctimas, un consuelo espiritual ante el abandono en el que se encuentran.

El religioso hizo un llamado a la conversión en los jóvenes que caen en las fauces del narcotráfico, a dejar el camino del crimen organizado y a permitir que se dé el cambio en su vida

“Esta misa es por el pueblo que sufre, pero también por quienes olvidándose que somos hermanos han elegido un camino equivocado”, afirmó el obispo.

Foto: Cortesía | Cuartoscuro

A los presentes pidió orar por el don de la paz y también por la conversión de “mis hermanos que transitan por el crimen organizado”.

Luego de ofrecer una misa en la escuela de la cabecera municipal, se reunió con los medios de comunicación para, entre otras cosas, afirmar que "el crimen y los criminales se aprovechan de la soledad", en referencia a pueblos como El Aguaje, colindante con Aguililla, donde son muy pocos los habitantes que se han quedado ante el clima de enfrentamientos.

Subrayó que en la Iglesia no son gobierno, por lo que no pueden interferir en políticas públicas, pero recordó que en su trayectoria como misionero estuvo en pueblos de África, "donde no hay luz, como aquí, donde la gente mala puede hacer lo que quiere en las penumbras".