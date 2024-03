Autoridades de Guerrero se enredan por fuga de policía ligado a homicidio de normalista

Autoridades de Guerrero se culpan entre ellas por la fuga de uno de los policías implicados en el homicidio del normalista de Ayotzinapa Yanqui Rothan Gómez.

Mientras que la Fiscalía General del Estado acusa que ninguna autoridad les puso a disposición al uniformado, la Secretaría de Seguridad Estatal asegura que era responsabilidad de la Fiscalía pues no aceptó la puesta a disposición del policía.

"Durante el desarrollo de las investigaciones, ninguna autoridad puso a disposición de esta Fiscalía General del Estado a los Policías Estatales involucrados en los lamentables hechos en donde perdió la vida un estudiante de la Escuela Normal Rural, Isidro Burgos de Ayotzinapa", acusó la Fiscalía en un comunicado.

Política Policía de Guerrero que habría asesinado a normalista de Ayotzinapa se fugó: AMLO

En respuesta, la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero señaló a la Fiscalía Estatal de tardarse en poner a disposición a los policías implicados en el asesinato del normalista, Yanqui Gómez, el 7 de marzo en Chilpancingo.

"Cabe destacar que hubo dilaciones que obedecieron a la negativa de la fiscalía en recepcionar la puesta a disposición. Asimismo, durante todo el evento, la enlace Jurídico Región Centro, intentó entablar comunicación con el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la FGE, para el apoyo correspondiente sin obtener resultados", agrega el comunicado.

También puedes leer: Normalistas de Ayotzinapa atacan la Fiscalía de Guerrero

La Secretaría ya busca al uniformado, mientras hay otros dos elementos policiales resguardados de manera voluntaria y administrativa para aclarar los hechos, señala el comunicado.

Este martes en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el policía que presuntamente disparó el 7 de marzo contra Yanqui Rothan Gómez había huido.

"El presunto responsable del asesinato del joven normalista se fugó, el policía y se está haciendo la investigación y la búsqueda", aseguró el mandatario.

Detalló que el policía estaba en arresto administrativo y que no se cumplieron los protocolos de seguridad. También dijo que se está realizando la investigación para su pronta localización y detención por su presenta participación en el asesinato del joven

Sociedad Normalistas de Ayotzinapa atacan la Fiscalía de Guerrero

"Espero que no sea algo relacionado con quienes no desean que se encuentren a los jóvenes y estén obstaculizando. Como saben que estamos trabajando y avanzando, quieran impedirlo. No lo van a lograr", sentenció el Presidente de México.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

La Fiscalía Estatal pidió que se aclare qué autoridad mantenía bajo resguardo a los policías involucrados, ya que ellos no realizan "arrestos administrativos", como señaló López Obrador.