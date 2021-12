Senadora de Morena descarta que agresión en Edomex tenga tintes políticos

La senadora de Morena, Martha Guerrero Sánchez, descartó que el atentado que sufrió el domingo 19 de diciembre en Temoaya, Estado de México esté relacionado con algún hecho político e incluso aseguró que no ha sido amenazada de ninguna manera.

“Por eso sí soy muy puntual, no tiene que ver una cuestión política ni mucho menos de amenazas, hasta ahorita su servidora no tiene nada de eso y con mucha tranquilidad así lo digo”, expresó la senadora, quien agregó que con anterioridad ya ha sido víctima de la delincuencia en la entidad.

En conferencia de prensa ofrecida en el Palacio Legislativo de la entidad, Guerrero Sánchez expuso que los hechos son un reflejo del ambiente de inseguridad que se vive en la entidad, sin embargo, estos no son causa para que deje de realizar recorridos a lo largo y ancho de la entidad con motivo de sus actividades políticas.

"No podemos estar viviendo en un ambiente de inseguridad, que es uno de los tantos problemas que tenemos en el Estado de México".

Reconoció que sí se le ha ofrecido seguridad personal pero descartó que a partir de los hechos ocurridos vaya a continuar con sus labores acompañada de guardaespaldas.

“No estoy pensando en ningún momento cambiar mi condición de trabajo, yo voy a seguir transitando como lo he venido haciendo, no pienso estar trayendo guardaespaldas. Me considero una persona que no ha generado enemigos, me considero una persona tranquila y voy a seguir haciendo lo propio”, aseguró la senadora morenista.

Martha Guerrero a la FGJEM

Durante su intervención, la senadora desmintió que los hechos ocurridos cuando se dirigía a la toma de protesta de la presidenta municipal electa Nelly Brígida Rivera Sánchez, fueran causados por un incidente vial, tal como lo señaló la Fiscalía General de Justicia mexiquense.

“Fue un error de la Fiscalía haber dicho que fue a raíz de una diferencia que tuvo mi chofer con otro, es minimizar muchas veces este tipo de problemas y aquí tenemos que ser conscientes que a nadie le gusta que le digamos qué está pasando en tu casa. Yo confío que a raíz de que ya se dio el levantamiento (de la carpeta de investigación), la Fiscalía haga lo correcto, nos dé respuestas y tenemos que confiar”, sostuvo Martha Guerrero.

Recordó que el vehículo en el que iban a bordo sus agresores, sin ninguna justificación se le cerró a su chofer, quien tuvo que frenar para no chocarlo.

"Se baja diciendo groserías (el actor principal de la agresión), ya traía la pistola en la mano y con esas palabras al mismo tiempo (agresión verbal) nos balearon con cuatro impactos de bala".

Por otro lado, la senadora de Morena indicó que luego de darse a conocer los hechos varios actores políticos de los tres órdenes de gobierno se comunicaron con ella, entre ellos Claudia Sheinbaum y Beatriz Gutiérrez Müller, quienes le externaron su apoyo y solidaridad, no así el Gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo, ni el titular de la FGJEM, Alejandro Gómez Sánchez.

En su oportunidad, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura del Estado de México, Maurilio Hernández González, expresó su solidaridad con la dirigente del partido en la entidad y lanzó la exigencia a las autoridades para que los hechos se tomen “como una llamada más de atención” sobre el ambiente violento que se vive en la entidad.

“Ningún ciudadano y ninguna ciudadana estamos exentos de sufrir algún tipo de agresión por cualquier motivo”, sentenció el legislador.

En la conferencia de prensa también estuvo presente el diputado local de Morena, Nazario Gutiérrez.