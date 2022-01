CNDH no intervendrá en hallazgo de cadáver de bebé en penal de Puebla

Después de que la Comisión de Derechos Humanos (CDH) en Puebla pidió a su homóloga nacional (CNDH) no intervenir en las averiguaciones sobre la muerte del bebé en el Centro de Reinserción Social en San Miguel, la Comisión Nacional de Derechos Humanos aclaró que no investigará lo ocurrido.

A través de un comunicado, el organismo que es dirigido por María del Rosario Piedra Ibarra aseguró que no ha ejercido la facultad de atracción del caso ni realiza investigación alguna al respecto.

En el documento, la CNDH subrayó que es respetuosa de las facultades y atribuciones de los organismos estatales de derechos humanos, así como de la labor de las autoridades a las que corresponde la investigación de los hechos denunciados, por lo que no participará en las indagaciones del caso.

Sin embargo, la Comisión reiteró el llamado para que se realice una investigación integral y exhaustiva que permita esclarecer los acontecimientos y dar con él o los responsables del menor de edad.

El 15 de enero la CNDH informó que atraería la investigación sobre la muerte y el hallazgo del bebé dentro del centro penitenciario y solicitó medidas cautelares a fin de que se garantizara la investigación, se cuide de los derechos humanos de los internos y se refuercen los controles de vigilancia e ingreso en el centro penitenciario.

La CDH de Puebla pidió a su homóloga federal no intervenir en las indagaciones sobre la muerte del infante al considerar que es “competencia exclusiva” del órgano en el estado y que el caso no es de “especial gravedad” por lo que no es necesario su participación.









