GN disparó 86 veces contra familia en Nuevo Laredo, acusa Comité de Derechos Humanos

La familia que fue presuntamente víctima de un ataque por personal de la Guardia Nacional ayer en Nuevo Laredo, Tamaulipas, recibió al menos 86 disparos, lo que generó la muerte de dos personas y dejó a tres más con lesiones, de acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.

“Fue una agresión directa de personal de Guardia Nacional y responsabilizan directamente al artillero, que es la persona que va en la parte exterior de la camioneta, que va con un arma grande, va regularmente de pie y en medio, que fue la persona que hizo al menos 86 disparos”, reveló en entrevista el presidente de dicho Comité, Raymundo Ramos.

Destacó que este hecho se trató de una ejecución extrajudicial de la que ya se tienen pruebas y sustentadas con lo que le relató la familia.

“Que esta nueva agresión por parte de Guardia Nacional no queda impune; tenemos junto con las autoridades investigadoras tanto de la Fiscalía del Estado como de la General de la República, tenemos ya datos importantes que nos pudieran ubicar a los responsables”, aseveró.

“Queremos aprovechar el momento para hacer un llamado a los comandantes responsable de la Guardia Nacional que no encubran a este personal que tiene las manos manchadas de sangre”, sostuvo.

Entre los muertos hay una embarazada de 15 años

El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, quien también apoya a las familiares de los cinco jóvenes que presumiblemente murieron por un ataque armado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la madrugada del 26 de febrero en la colonia Cavazos Lerma, informó que hubo dos muertos por el ataque de ayer.

“Comenzaron a ser seguidos por personal de Guardia Nacional, una sola patrulla, una sola camioneta tipo pick up, en determinado momento el conductor de la camioneta de nombre Luis Adán escucha disparos; intentan protegerse toman una desviación en sentido contrario a la vialidad y termina impactándose con un muro de contención”, relató.

“Los jóvenes siguieron escuchando disparos y cuatro de ellos bajan de la camioneta para ponerse a salvo pero antes de eso los rodean tres elementos de Guardia Nacional y les gritan que corran porque de otra manera los van a matar“, añadió.

Ante esta orden, cuatro de los cinco tripulantes de la camioneta en que viajaban, corrieron, sin embargo, fueron alcanzados por las balas.

Precisó que Luis Adán, el conductor recibió un disparo en la espalda que le salió por el pecho, mientras que Miriam, su pareja, embarazada de 8 meses fue víctima de varios impactos, Verónica Patricia recibe un impacto fuerte en el pie y un menor de nombre Edwin, quedó herido en una pierna.

Informó que Miriam de 15 años de edad, quien tenía 8 meses de gestación murió con su bebé pese a los intentos de extraer al nonato con vida. Felipe corrió con la misma suerte y también murió.

“Él no puede bajar de la camioneta, se queda dentro del vehículo y recibe al menos dos disparos por la espalda quedó muy grave de las heridas que le provocaron estos disparos y al ser trasladado al hospital general ahí llegó ya fallecido”, precisó.

Acusan que la Guardia Nacional no les prestó ayuda

Ramos señaló que según los familiares de quienes fueron agredidos la Guardia Nacional huyó del lugar. “Una vez que se da cuenta personal de Guardia Nacional de que no hay armas, de que no hay droga, ninguna situación ilícita, los abandonan, no les prestan auxilio, por esa razón creemos que Miriam si le hubieran brindado los primeros auxilios tal vez hubiera podido salvar la vida”, aseveró.

Pese a los esfuerzos de los médicos, la joven murió la noche del domingo por lo que su familia anunció que ya preparan la despedida de ella y su bebé, así como el de Felipe en Funerales Valdez de este municipio.

“Lamentablemente, anoche después de las 20:00 horas se reportó el fallecimiento de Miriam que tenía apenas 15 años de edad”, dijo.

El representante enfatizó que se solicitará una exhaustiva y transparente investigación al presidente Andrés Manuel López Obrador, al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval y a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Ibarra.

“Los comandantes de la Guardia Nacional saben quiénes fueron, por la ubicación de la patrulla que seguramente tiene una posición geo satelital, por la bitácora de trabajo, por la ubicación. Al analizar las armas pues vamos a dar con esos responsables”, señaló.

“Hay ojivas dentro de los cuerpos, hay testimonios y hay más elementos que por el momento no podemos decir pero van a salir los responsables, queremos pedirles que no los encubran, que no los protejan y que no les permitan tampoco que deserten, tienen que enfrentar a la justicia”, finalizó Ramiro Ramos quien aseguró que la familia atacada en Nuevo Laredo recibió 86 disparos.

