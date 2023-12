Sedena detiene a 441 mil 940 migrantes en casi tres años

Ante las presiones de la administración de Donald Trump, quien había advertido a México la imposición de aranceles si no contribuía para frenar el flujo migratorio a Estados Unidos, el gobierno mexicano respondió con la implementación de un operativo militar en el norte y sur del país con el que retuvo a 441 mil 940 migrantes que pretendían ingresar sin documentos a la Unión Americana.

De acuerdo con un informe de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) obtenido por El Sol de México, titulado Plan de Migración y Desarrollo en las Fronteras Norte y Sur, de junio de 2019 a marzo de 2022, fueron enviados 28 mil 362 soldados, marinos y Guardia Nacional para apoyar al Instituto Nacional de Migración (INM).

Desde entonces, de acuerdo con información del INM las Fuerzas Armadas han apoyado en las labores de detención de migrantes que entran de manera irregular al país por alguno de los estados fronterizos, una vez interceptados, son entregados a Migración, quien se encarga de llevarlos a estancias migratorias en caso de no tener permiso para transitar por México.

El secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, detalló que apoyaron al INM ante la falta de personal y la demanda que implicaba el flujo migratorio, durante la conferencia del Presidente el 24 de junio de 2019, 12 días después de la puesta en marcha de la operación.

En total, la Sedena desplegó en el sur a 13 mil 411 agentes y en el norte del país a 14 mil 951.

De acuerdo con datos de Migración, de 2019 a octubre de 2023 detuvieron a un millón 507 mil 919 migrantes. El número incluye a los retenidos tanto por las Fuerzas Armadas como por otras dependencias como el INM.

Del total de migrantes retenidos por las fuerzas armadas, 98 mil 404 eran menores de edad.

Cada vez son más personas la que deciden abandonar su país para buscar una mejor oportunidad de vida.

El promedio de menores que llegan a la frontera norte es de cuatro mil 585 al año, que son puestos a disposición del INM.

En su mayoría, 34 por ciento de las personas en contexto de movilidad interceptados eran hondureños, seguido de ciudadanos originarios de Guatemala (28 por ciento); 12 por ciento provenían de Haití; nueve por ciento de El Salvador y un cuatro por ciento de Nicaragua.

Las Fuerzas Armadas también participaron en el retorno de migrantes detenidos a sus lugares de origen. Conforme a loexpuesto en el informe de seguridad de la Sedena, del 25 de mayo de 2021 al 9 de marzo de 2022, se realizaron 342 vuelos para transportar a 42 mil 815 personas a las naciones de donde provenían, como Guatemala, El Salvador, Honduras, Haití y Cuba.

MÉXICO PAGÓ EL MURO DE TRUMP

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado cada que tiene la oportunidad que México puso a su disposición a miles de soldados para frenar el flujo migratorio a la Unión Americana, lo que en términos prácticos aseguró que el país pagó su parte del muro que colocó en su frontera sur.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

En su más reciente entrevista con Univision, el político republicano declaró que México les “suministró miles y miles de soldados, y México va a pagar un pedazo del muro fronterizo porque también ayuda a México. Ayuda mucho a México. Impide que la gente venga. Y fue muy efectivo”. Y agregó que amenazó con poner aranceles al país si no cooperaba y acordaron que pagarían.

“Acordaron que nos darían miles de soldados gratis, lo que hicieron para proteger a nuestro país mientras se construía el muro. Y ese dinero, esa cifra de la que estás hablando, era al menos equivalente al dinero que habrían puesto en un muro.

Entonces lo usamos (...) Y fue muy efectivo y fueron soldados muy efectivos. Tengo que decir. Ellos hicieron un muy buen trabajo”.

Luego de la negociación con el gobierno estadounidense, el 10 de junio de 2019, el entonces canciller Marcelo Ebrard celebró el resultado, asegurando que México había ganado al evitar el impuesto a productos mexicanos; sin embargo, dos días después las autoridades federales ejecutaron el Plan de Migración y Desarrollo en la frontera sur y norte con el despliegue de 28 mil militares.

NADIE LOS QUIERE

Dianly, migrante venezolana, contó a El Heraldo de Juárez que las autoridades las detienen sin importar si cuentan con documentos, e incluso se burlan de ellos.

Foto | Venegas

“Nos detienen sin ningún motivo, aunque tengas tus papeles, igual te detienen, esto es inhumano, aquí nos tratan como perros y esa es la verdad, se burlan de nosotros, nos dicen que para qué venimos acá, que aquí no nos quieren”

Dianly fue detenida junto a su esposo por el INM en Ciudad Juárez el 27 de marzo de 2023, el mismo día del incendio de la estación migratoria. Ella salió ilesa, pero su marido fue uno de los heridos, por lo que permaneció hospitalizado.

A más de ocho meses del siniestro, ahora ambos esperan que las autoridades estadounidenses les otorguen el asilo para poder cruzar a la Unión Americana.

“Nosotros no pedimos venir, la situación nos hizo salir de nuestro país, yo hasta tenía mi cita CBP One para cruzar y me detuvieron en la calle con mi esposo, pero por ser familia nos soltaron”.

Robinson, compatriota de Dianly, también fue detenido por el INM mientras caminaba por las calles de Ciudad Juárez junto a otros migrantes.

“Los mismos de Migración nos venden y nos alquilan nuestras pertenencias, mientras uno traiga plata puede conseguir todo ahí adentro, cuando yo estuve ahí, uno de ellos me decía: mira traigo motita aquí, te la vendo para que no te aburras o cigarrillos normales”, contó el venezolano. Con información de Liliana Torreso /El Heraldo de Juárez