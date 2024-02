“Arrieros somos… y en el camino andamos”

Con esa frase del compositor Cuco Sánchez, Jorge Salum del Palacio, le dijo adiós a las palomitas blancas vestidas de azul. Con la salida del exalcalde Jorge Salum, cada vez, son más los integrantes de familias consideradas como verdaderos panistas y fundadores de este partido que emigran a otros partidos. En fechas recientes, el controvertido Rodolfo “el negro” Elizondo tomó la decisión de dejar el partido, la razón; cayó en las redes del PRI, entre otras cosas. Y como las renuncias no vienen solas, Paty Flores Elizondo hizo lo mismo y les dijo: si ustedes me cierran las puertas, otras me están esperando y se fue a MC.

Por cierto, hablando de Paty Flores Elizondo, por su paso en la residencia oficial de Los Pinos en el sexenio de Felipe Calderón, fue testigo de los secretos de los laberintos del poder. “Se me reventó el barzón, y sigue la yunta andando”. Ahora le tocó el turno a Jorge Salum del Palacio y se va del Partido Acción Nacional. En su texto de renuncia, Jorge dice con frases verdades que no admiten derecho de réplica y si las hay, es el momento de decirlas, pero como dijo Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. ¿Quién pierde: el PAN o Jorge Salum? De entrada, las palomitas blancas vestidas de azul, sin duda salen perdiendo. Con defectos y virtudes Jorge es bien visto por la sociedad, incluyendo dirigentes de otros partidos.

La verdad no peca, pero incomoda. Afirma Salum; “no me salgo del PAN, el PAN se salió de mi”. Quienes conocen la carrera política del hoy candidato a senador por Movimiento Ciudadano, opinan que no tiene cola que le pisen y en estos tiempos, políticos así, son garbanzos de a libra en todos los partidos. A pesar de los pesares y sin los recursos suficientes por motivos de sobra que son conocidos, dejó finanzas sanas en el municipio. La sociedad recuerda cuando Jorge era presidente municipal, intentó ampliar el horario para venta de vinos y licores, con la intención de terminar la venta clandestina de bebidas embriagantes. No pudo hacerlo, ese es un negocio que manejan ya sabes quién.

Y sigue la mata dando. Siguiendo la lectura del texto de su renuncia menciona: en el PAN no hay principios, solo quedan personas y grupos de interés secuestrados por un supuesto “jefe” político de los panistas. Y ya encarrerado el gato, les dice a las y los panistas, neopanistas y arribistas; ni somos gobierno, ni somos oposición. Jorge va más lejos, admite que en su momento la alianza con el PRI al que tanto criticaron se justificó, pero da a entender que esos tiempos quedaron atrás, hoy el PAN sin valores y principios está perdido. Aceptan que Acción Nacional le dio mucho, pero yo también al partido, siente Jorge parafraseando al poeta: PAN nada me debes, Pan estamos en paz.

En una rueda de prensa se le cuestionó: ¿Te vas a otro partido, dejas al PAN, en donde están tus principios? Contestó: “en efecto llego a otro partido, deje al PAN, pero los principios de toda mi vida y carrera política, las llevo conmigo”. ¡Qué cosas tiene la vida Mariana! Hoy dos figuras de familias emblemáticas del panismo local, buscan en MC un puesto de elección popular, Patricia Flores Elizondo y Jorge Salum del Palacio. Muchos panistas votarán por Jorge aunque esté en ese partido, y aprovechando el viaje, Dante Delgado está armando en todo el país candidatas y candidatos, que le darán votos a su partido, prerrogativas, diputadas y diputados, senadoras y senadores. Como ven en política también perdiendo se gana.