Difícil de cambiar el rumbo

En cinco días habrá cierre de campañas a la presidencia de la República y en nueve, la elección más grande la historia y la más cara por supuesto. Al día de hoy, no se ve por donde y como, se pueda cambiar el rumbo de la elección presidencial entre Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. Hay dos factores que se pueden comentar: una sería la percepción social que le favorece a la candidata de MORENA y otra las encuestas que le dan a Claudia una ventaja de más de dos dígitos, entre 20 y 25 puntos.

Como usted sabe, en los debates presidenciales recientes todas y todos, se declaran ganadores y no hay perdedora o perdedor. Sin embargo, para variar, las encuestas del debate le favorecieron a Claudia en la mayoría de los medios de comunicación y redes sociales. Si se siguen sumando factores a favor de la doctora Sheinbaum dejan muy mal parada a la candidata de Fuerza y Corazón por México. El problema de Xóchitl Gálvez es que está siendo utilizada por las cúpulas del PRI, PAN, PRD y el grupo de los hombres más ricos de este país que encabeza Claudio X González.

Sin duda, Xóchitl es una candidata bien intencionada y con ganas de ganar la presidencia. Pero a Palacio Nacional, no se gana con buenas intenciones y mucho menos, cuando los asesores le cambiaron su personalidad y no fue la Xóchitl del fenómeno mediático en que la convirtieron. Para ser más precisos, la candidata de Fuerza y Corazón por México está como la canción: su fama fue un cerillazo que de pronto se apagó. Pero no todo es la elección presidencial, también habrá elecciones en nueve Estados de la República para gobernadora y gobernador, lo mismo para senadoras, senadores, diputadas y diputados federales y por cierto, en algunos Estados habrá elecciones para los congresos estatales.

Y precisamente, en nuestro Estado, la elección más importante parece ser, la elección al congreso del Estado. Generalmente, los gobernadores en turno, buscan tener el control con el mayor número de diputadas y diputados a fines a sus intereses políticos. Como dijo el clásico; lo que se ve no se pregunta. En el caso de gobernador quien se considera el jefe político del PRI, PAN y PRD, le está echando toda la carne al asador, para tener mayoría calificada en la próxima legislatura. Solo un milagro podría cambiar lo que se avecina en la próxima composición del congreso, pero como en política no hay milagros, el PRI, PAN y PRD, se podrían salir con la suya.

Siguiendo con el tema local, hay de todo como en botica. Tenemos candidatas y candidatos conocidos pero también, a otros ni en su casa los conocen, pero en política como en todo, la lucha es permitida. Casos como Alejandro Mojica, Daniela Soto, Sandra Amaya, Fernando Rocha, Cynthia Mont, Sughey Torres, José Alfredo Pacheco, Alan González y Gaby Vásquez, pueden llegar por primera vez o repetir según sea el caso. Aunque no lo parezca, a gobernadoras y gobernadores les interesa más ganar en lo local que en lo nacional.