¿Dónde quedó el fenómeno Xóchitl?

Poco se menciona ya, que Andrés Manuel López Obrador tuvo que ver en el destape de la “corcholata” de la oposición, Xóchitl Gálvez. Si se le mira desde esa perspectiva, el llamado Frente Amplio por México, ni siquiera eso pudo hacer, vaya, ni candidata o candidato tenían. Algún día, si AMLO escribe sus memorias, nos contará cómo y por qué hizo esa jugada maquiavélica. Pero mientras son peras o son manzanas, la candidata de los hombres más ricos del país, ha perdido su frescura, agilidad mental, frases como: “ni rateros ni huevones, ni pendejos”, no le funcionan y menos que con ello, pueda llegar a la presidencia de la República.

Poco a poco, quienes están atrás de Xóchitl Gálvez, le van tendiendo una trampa sabiendo que, a través de ella, no podrán regresar a Palacio Nacional. A los partidos que integran el Frente Amplio por México, solo les interesa repartirse los curules en la cámara de diputados y del senado de la República. Y si la ex vendedora de gelatinas y tamales les sirve para sus fines, no tendrán empacho en utilizarla. Los líderes del PRI, PAN y PRD, saben perfectamente que la hidalguense no es una líder para unirlos y la militancia no la acepta del todo y por si fuera poco, Xóchitl no podrá como ella sueña, unir a toda la sociedad en contra de la 4T.

Y ya encarrerado el gato, el Frente Amplio Opositor y la señora Xóchitl, podrían escuchar a Samuel García decir; parafraseando al “chapulín colorado”, no contaban con la astucia de ya sabes quién. Hay quienes comentan, que si en su momento, Samuel García se convierte en el candidato de MC, no será una piedra en el zapato, sino una montaña para Xóchitl Gálvez y sus patrocinadores. Y no queremos decir con esto, que Samuel gane la presidencia de la

República, pero si, jugará un papel muy importante en contra del Frente Amplio por México, Claudio X González y la señora Gálvez.

¿Qué pasaría si Samuel García, se le acerca o rebasa en las encuestas a la candidata del Frente Amplio? No queremos ni pensarlo. En teoría, se supone que el objetivo del regiomontano sería primero alcanzar a Xóchitl y después a Claudia. Rebasar a la candidata de MORENA, si es pasión, que se le borre. Suponiendo que esto pudiera suceder, la pelea entre Xóchitl y Samuel sería por el segundo lugar y esto sería en beneficio de Claudia. Xóchitl tendría que cuidarse aunque parezca una ironía, de Samuel García para no mandar al Frente Amplio por México, al tercer lugar y todo lo que esto significa.

Al parecer, Enrique Peña Nieto fue el último candidato del PRI. Jorge Meade fue todo, menos una alternativa para ganarle a López Obrador. Por el lado de PAN, Felipe Calderón no cantó mal las rancheras. El candidato Ricardo Anaya nada pudo hacer para impedir el paso de AMLO. Es más, si en aquel momento hubieran ido juntos el PRI, PAN y PRD, en una alianza ni así, hubieran detenido a Andrés Manuel. Hoy intentan regresar con Xóchitl Gálvez a los privilegios del poder, pero corren el riesgo de quedarse sin Juan y sin las gallinas.