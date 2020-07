Duranguenses en CDMX

CDMX.- La comunidad duranguense en esta ciudad está de plácemes por el Ing. Miguel Rincón Arredondo, quien formó parte del grupo de once empresarios mexicanos que acompañaron al presidente Andrés Manuel López Obrador en su pasada visita a Estados Unidos.

El director general de la empresa Bio Pappel, del Consorcio Industrial Grupo Durango, se convirtió en el primer duranguense en la historia que forma parte de una comitiva presidencial, y además, hablar de sus proyectos de inversiones en el vecino país, expresado en perfecto inglés para mejor comprensión del presidente Donald Trump y del grupo de once magnates de la Unión Americana invitados a la cena de gala ofrecida en la Casa Blanca.

<<AUDAZ, ANUNCIÓ NUEVAS FACTORÍAS EN DALLAS, INDIANA Y WASHINGTON

En sus palabras, luego de agradecer a ambos mandatarios la invitación, expresó sus planes para las próximas inauguraciones de la planta de empaques en Indiana y una fábrica de papel sustentable en el estado de Washington, así como en noviembre 202 del inicio de una nueva planta de empaques en Dallas, Texas. Estas factorías permitirán afianzar la trascendencia del tratado de intercambio comercial, en pocos años. Sin comunicar cifras, el nativo de Santa María del Oro recibió el aplauso de los selectos comensales, americanos y mexicanos por la visión en estas inversiones en tiempos duros a la sombra de una recesión mundial.

<<ORGULLOSO EL COMPADRE AMLO LO FELICITÓ EN LA EMBAJADA MEXICANA

Luego de concluir casi a media noche la elegante convivencia en la Embajada de México en Estados Unidos de Norteamericana, el Presidente de la República felicitó cálidamente al gran duranguense por demostrar en el vecino país enjundia y arrojo de invertir en el vecino país, aun cuando ya tiene plantas industriales de celulosas en Nuevo México, California y Miami, Florida. Don Miguel, ufano y contento, agradeció las felicitaciones y recordó que hace once años superó con muchas dificultades los pasivos que lo obligaron a solicitar a la Justicia de la Unión Americana acogerse a las leyes mercantiles para evitar el quiebre. Un gran aplauso brindaron al compadre por sacramento del Presidente AMLO, y por haber demostrado la casta del duranguense arrojado en los negocios. Sus empresas en esta ciudad, donde laboran más de cien paisanos en las oficinas de la Avenida Ejército Mexicano, lo recibieron el viernes con un rotundo y cálido aplauso y le renovaron su confianza para seguirlo apoyando. Esta columna se une al regocijo que los paisanos acá radicados sienten por el gran duranguense.

<< LAS EMPRESAS DE PAISANOS MARIO VELA, EDUARDO NÁVAR, EFRÉN DÍAZ Y WALLANDER, AFRONTAN LA CRISIS CON ÉXITO

A casi cinco meses de pandemia y crisis económica, las cuatro empresas dirigidas por paisanos en esta ciudad han sorteado con atingencia las vicisitudes causadas por el coronavirus. Ellas son: Científica Vela Quin, dedicada a la fabricación de implementos clínicos como laboratorios, microscopios, batas, guantes de cirugía, batas de quirófanos y una gran variedad de líquidos utilizados en centros clínicos. Ahí laboran más de cien personas, aun cuando su plantilla laboral no está conformada por duranguenses sino gente de esta capital. Su director general Mario Vela Salas expresó que las ventas en general disminuyeron, pero no cayeron como en otras empresas similares. Por su parte la empresa “Proctomtal, S. A.” que dirige el amigo Jesús Eduardo Návar Gamboa (Tepehuanes) ha continuado con su producción de pinturas para fines industriales y recubrimientos anticorrosivos. Con él trabajan doce personas en la planta ubicada en la colonia Industrial Vallejo, preservan protocolos de sanidad sin registrar ninguna baja. El Grupo Sigma Comunicaciones, del también originario de Tepehuanes, Efrén Díaz Montenegro, sigue con sus programas de asesorías a proyectos de ingeniería de comunicaciones, tanto a nivel nacional como internacionales. Sus oficinas ubicadas en la Colonia Del Valle no han cerrado por la epidemia ni sus empleados han resentido pérdidas de vidas, aun cuando muchos clientes suyos sí han lamentado decesos. Finalmente la planta de productos lácteos de la familia Wallander, que surte sus productos como leche, cremas, fermentos para elaborar yogur y panes, no han suspendido tareas, empero sí han disminuido los pedidos sobre todo almacenes grandes y tiendas de autoservicio. Son las únicas factorías de duranguenses acá en la Ciudad de México, salvo Bio Pappel, que referimos en párrafos anteriores.

<< RECUERDA EL INBA EL 34 ANIVERSARIO LUCTUOSO DE NELLIE CAMPOBELLO

Sin precisar por qué el INBA estableció el 9 de julio como aniversario luctuoso de la bailarina y escritora duranguense Nellie Campobello, la institución emitió un comunicado que recuerda a la artista. Como es sabido, los últimos años de la nativa de Las Nieves, Villa Ocampo permaneció literalmente secuestrada por una familia y por casualidad su tumba fue encontrada en un pueblo del estado de Hidalgo, con otro nombre. Aun cuando sus captores ya fallecieron, el proceso de los bienes y herencia de la autora de libros como “Las manos de mamá” quedó en suspenso. Su casa ubicada en la colonia Tabacalera continúa en franco deterioro y habitada por grupos que se autonombran “herederos”. La Escuela Nacional de Danza que lleva el nombre de ella y su hermana Gloria, realizaron un festival artístico de forma virtual para recodar la efeméride. Los titulares de tres administraciones pasadas ofrecieron recuperar para el patrimonio artístico de Durango, lienzos, pinturas, telones de teatro y la casa citada, pero nada han hecho y se pierden en el tiempo estos valiosos testimonios de la vida de la gran escritora de la Revolución Mexicana.

<<VISITA ESTA CAPITAL EL LIC. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ CARRILLO

Una grata sorpresa fue encontrar en esa ciudad al paisano arriba citado quien se desempeña como secretario privado del alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez (Morena) quien vino a realizar trámites oficiales. Con obligado “cubrebocas”, el amigo señaló que es lector de esta colaboración en las páginas de internet que edita El Sol de Durango. Hermano de otro gran amigo Gilberto Jiménez (director del Museo Francisco Villa) se pone a las órdenes de paisanos para ayudarlos en lo que requieran en el vecino puerto, ahora muy afectado en su economía turística por la crisis sanitaria, pero volverán nuevos tiempos.