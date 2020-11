Duranguenses en la CDMX

INAUGURA TORRUCO EXPO/DGO. El secretario de Turismo, Miguel Torruco, inauguró la Expo/Dgo/2020 en la planta baja del inmueble ubicado en Polanco/Mazaryk, denominado “Punto México”. Ahí se exponen artesanías, alimentos, bebidas regionales y sirve de escaparate promocional a nuestra entidad.

Asistieron al acto el secretario de Turismo y Cinematografía, Eleazar Gamboa, la representante del gobierno, Azucena Triana y directivos de los expositores. Los paisanos han acudido a comprar los productos descritos con gran alborozo por la nostalgia del terruño y así apoyar la economía de los productores. No hubo público por razones obvias de salud.

OPTIMISMO POR NUEVOS VUELOS. La comunidad duranguense en esta capital está de plácemes por reanudar la empresa “Volaris” los vuelos directos al aeropuerto Guadalupe Victoria los martes y sábados y en diciembre la línea de bajo costo “VibaBus” también retoma los vuelos suspendidos por la epidemia. De esta forma, serán las compañías citadas más “AeroMéxico” que opera diario desde 1970. Pese a los altibajos por la crisis económica, volverá la conectividad a nuestra tierra para recuperar el ritmo del desarrollo perdido este nefasto año según lo expresó Eleazar Gamboa.

ESCAJEDA. MISION CUMPLIDA AL PRI. El presidente del CEN del tricolor, Alejandro Moreno, expresó un reconocimiento al sanjuanero, José Rubén Escajeda por su labor al frente de la Comisión de Procesos Electorales durante tres años y le entregó un testimonio de gratitud. Al paisano le correspondió validar y tomar protesta como líderes nacionales a Manlio Fabio Beltrones, Enrique Ochoa Reza, René Juárez Cisneros, Claudia Ruiz Massieu y al propio Moreno con un mecanismo de elección donde utilizaron más de seis millones de boletas. Además validar la designación de J. Antonio Meade como candidato presidencial. El veterano dirigente cenecista Augusto Gómez, entró en reemplazo del ingeniero. Por cierto el exgobernador Maximiliano Silerio en su tiempo, fue presidente de esta misma comisión. El evento se efectuó el jueves en el “Salón Presidentes” del partido ubicado en Insurgentes Norte. ¡Enhorabuena al amigo!

RENACE “RUTA 5” DE M. ESPINO. En la semana que terminó, el paisano Manuel Espino Barrientos, inauguró la nueva sede de su organización “Ruta Cinco” para impulsar candidaturas a los comicios del próximo año, de aquellos mexicanos que merezcan ser representantes del pueblo en base a sus experiencias y capacidades políticas, no por compadrazgos y amistades. El paisano declaró no estar resentido por no haber obtenido el registro a su organización, "Súmate a Nosotros” como partido político. Evitó comentar si continuará trabajando en la Secretaría de Seguridad Pública, ahora bajo el mando de la periodista Rosa Icela Rodríguez como nueva titular, ¡Suerte!

BANCO DE MÉXICO, OTRO NUEVO BILLETE. El próximo viernes, 20, la institución bancaria pondrá en circulación un nuevo billete de mil pesos, que llevará las figuras de Francisco I. Madero, Carmen Serdán y la heroína nativa de Ciudad Lerdo, Hermila Galindo Acosta. Será la primera vez en la historia del dinero en papel que el rostro de una mujer nativa de Durango aparezca en el documento al portador. El pasado jueves comenzó a circular otro billete de cien pesos con la figura única de Sor Juana Inés de la Cruz. No habrá ceremonia de la emisión.