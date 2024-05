La cuenta y la razón

El pasado 1º. de Mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que otorga el subsidio para el empleo, el cual está regulado en la Ley del Impuesto Sobre la Renta; ante esto algunas personas se preguntan en qué consiste este estímulo.

El subsidio para el empleo es una medida fiscal implementada en México y diseñada para apoyar el poder adquisitivo de los trabajadores con ingresos más bajos. Este subsidio tiene como objetivo principal reducir la carga del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que estos trabajadores deben pagar, permitiéndoles así tener disponible una mayor parte de su salario.

La actualización más reciente del subsidio para el empleo se ha enfocado en beneficiar a aquellos trabajadores que ganan menos de nueve mil ochenta y un pesos al mes. Esta medida busca asegurar que, a pesar de los descuentos por ISR, los trabajadores puedan disfrutar plenamente del incremento del veinte por ciento al salario mínimo vigente desde el mes de enero.

El ISR es un impuesto que se aplica a todos los ingresos generados por diversas actividades económicas, ya sea por personas físicas o morales, una de ellas, las percibidas por sueldos y salarios y el subsidio para el empleo, entonces, funciona como un beneficio que permite a los trabajadores de menores ingresos cumplir con sus obligaciones fiscales sin que esto represente un impacto significativo en el ingreso que tendrá disponible para cubrir sus necesidades básicas.

Es importante destacar que este subsidio solo se aplica hasta el tope salarial establecido. Aquellos trabajadores que superen el límite de ingresos no serán elegibles para recibir este beneficio. Además, dicho estímulo representa una renuncia recaudatoria por parte del gobierno federal, lo que implica que es una cantidad que el gobierno dejará de percibir para poder apoyar a los trabajadores con salarios más bajos.

La relevancia de este subsidio radica en su capacidad para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores de menores ingresos. Con el incremento del salario mínimo, se presentó un desafío: el aumento podría verse disminuido por el pago del ISR. Para contrarrestar esto, el subsidio al empleo permite que los trabajadores reciban íntegramente el aumento del salario mínimo, sin que el impuesto merme este incremento.

El funcionamiento del subsidio es tal que, reduce la cantidad de ISR que los trabajadores deben pagar. De esta manera, se busca que el incremento del 20% en el salario mínimo se refleje efectivamente en los ingresos de los trabajadores, sin ser absorbido por obligaciones fiscales.

Es importante destacar que el subsidio para el empleo no es universal; se aplica únicamente hasta el tope salarial mencionado y hasta un monto máximo de trecientos noventa pesos, si el ISR es menor a esta cantidad, no se pagará el excedente en efectivo, ni se acumulará para los meses posteriores. Quienes ganan más de esta cantidad no son elegibles para el beneficio considerando que, el cálculo del ISR se realiza a través de tarifas progresivas proporcionadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y varía según el tipo de ingreso y el monto que percibe el contribuyente.

Este representa un esfuerzo por parte del gobierno mexicano para apoyar a los trabajadores de ingresos bajos, asegurando que puedan disfrutar plenamente de los aumentos salariales sin la preocupación de que estos sean disminuidos por impuestos. Es una muestra de cómo las políticas fiscales pueden ser ajustadas para promover una mayor equidad en la distribución de la riqueza y apoyar a la economía de los trabajadores. El subsidio para el empleo es una herramienta clave dentro de la política fiscal de México, que no solo busca aliviar la carga tributaria de los trabajadores con menores ingresos, sino también fomentar la formalidad laboral y mejorar el poder adquisitivo de una gran parte de la población trabajadora del país.

Nos leemos la próxima.





Contador Público Profesionista Certificado en Fiscal por el IMCP y Maestra en Derecho Fiscal correo: abvargas@hvcontadores.org