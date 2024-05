Después de la borrachera: la cruda

Esa sensación podrían llegar a sentir, muchas y muchos el 3 de junio, por no haber logrado su sueño de llegar al poder. Solo les quedarán los números fríos de la derrota y en contra parte, quienes se alzaron con la victoria brindarán por la “suave patria” de López Velarde. Ese día podremos ver, de que colores quedó pintado el país después de esta elección presidencial. Por cierto, quedan muy pocos días para el cierre de campaña y lo mismo para el dos de junio y parafraseando a Marco Antonio Solís el “Buki”: le faltan horas al día para seguir haciendo campaña.

La política es como el amor, nada está escrito y todo puede pasar. La guerra sucia en contra de la favorita para ganar la presidencia de México Claudia Sheinbaum va en aumento, pero como dice el dicho, golpe que no tumba fortalece. La candidata de Fuerza y Corazón por México, sigue insistiendo en tres temas para tratar de rebasar a Claudia: la línea 12 del metro, los problemas de su exesposo Carlos Imaz y la tragedia del colegio Rébsamen, del que trata sacarle provecho político. Hasta hoy, a la candidata de MORENA le han hecho lo que el viento a Juárez. No sabemos que le tengan preparado Xóchitl Gálvez y sus asesores, a Claudia en el último debate presidencial, con tal de lograr desplazarla del primer lugar en las encuestas.

Y ya que hablamos de mujeres y de traiciones, el próximo 19 de mayo se llevará a cabo dicho debate, entre Xóchitl, Claudia y Jorge Álvarez Máynez. Después de esa fecha, solo quedarán nueve días para que terminen las campañas y once para elegir a la próxima presidenta de México, senadores, diputados federales y locales, sin olvidar las nueve gubernaturas que están en juego. Como están las cosas, no vemos que las preferencias electorales se muevan mucho, más bien, todo lo contrario. Los que saben de estos temas y tienen información de primera mano, pronostican lo siguiente: Claudia Sheinbaum presidenta, seis gobernaturas para MORENA, dos para el PAN y una para movimiento ciudadano.

Ya en otras ocasiones habíamos comentado que a las cúpulas del PRI, PAN y PRD, no les interesa que gane Xóchitl, pero en cambio, ganar ellos para conservar sus privilegios como senadores de la República. Pero eso no es todo: le siguen apostando que MORENA no tenga mayoría calificada en el Congreso de la Unión y por eso, su estrategia es al interior del país. En este contexto, los gobernadores de Durango y de Coahuila, llevan mano para tener el control de sus respectivos congresos locales y por supuesto, Jalisco y Guanajuato. Políticamente resulta lógico que las nueve gobernaturas en juego, quieran carro completo en sus entidades; ganar la gobernatura, mayor número de senadores, diputados federales y la cereza del pastel, la mayoría en sus congresos.

Y ya encarrerado el gato, donde se podrían poner color de hormiga las cosas, es donde las encuestas están muy cerradas o hasta empates técnicos y hablamos donde habrá elecciones para gobernadora o gobernador. Para poner un ejemplo, es el Estado de Yucatán donde MORENA podría dar la sorpresa. En algunos Estados de la República podría ganar Xóchitl como sería el caso de Durango y Coahuila, pero eso no es suficiente para impedir que Claudia Sheinbaum se convierta en la primera mujer que llegue a la presidencia de México.