En cartera

En mayo, dos fechas trascendentes: Día de la Madre y del Maestro





Dos fechas conmueven a nuestros México. Primeramente, si algo existe en nuestro país, es la figura materna. ¿Qué representa el Día de la Madre?, ¿cómo apareció esta conmemoración?

Todo comenzó el 13 de abril de 1922 con la convocatoria que hizo el periodista y fundador del diario Excélsior, Rafael Alducin, a nivel nacional para elegir una fecha especial para homenajear a las madres mexicanas, Excélsior lanza la idea de que se consagre la fecha 10 de mayo. Así que el 10 de mayo de ese mismo año –hace 98 años- se celebró por primera vez el Día de la Madre en nuestro país. México fue el primer país latinoamericano en sumarse a esta conmemoración.

Cada país también tiene orígenes distintos sobre cómo se inició la celebración. Lo importante es que a pesar de tener distintos orígenes, todas las conmemoraciones desembocan en un mismo propósito, homenajear a las madres. Una madre representa el comienzo de la vida, la protección, la esperanza y la alegría, ser madre es algo tan valioso, tan importante, tan hermoso y tan necesario que debe ser una fiesta ensalzada al máximo exponente, otorgándole la importancia que se merece.

Las mujeres sacrifican su cuerpo y muchos aspectos de su vida para poder tener hijos. Los hijos son la máxima prioridad para cualquier madre del planeta, porque su bienestar es lo que más les importa. Es tradición que el núcleo familiar se reúna el Día de la Madre para poder celebrar todo el amor que existe entre ellos. Son la columna emocional y de unión de las familias. Es habitual que se honre a la madre, ya desde la madrugada del mismo día 10, ofreciéndoles una serenata, además, es costumbre hacer festivales con bailes y actuaciones teatrales para las madres en las escuelas.

Quienes desafortunadamente ya no la tenemos, recurrimos al Panteón donde descansan sus restos. El amor de una madre no se centra en un sólo día, por lo que el amor a una madre tampoco debe centrarse en un sólo día. Porque ser madre se es cada día del año y realmente una madre se convierte en ello desde que está embarazada y hasta que le falta el aliento. Lo mismo ocurre en ser hijo, se es desde que se nace y se seguirá siendo durante toda la vida. Sin embargo, a pesar de la abrumadora importancia que tienen las mamás, ellas se encuentran bajo asalto, hostigamiento, violencia y discriminación. Veamos unos datos:

Las estadísticas son lamentables: el INEGI reporta que del grupo de mujeres en nuestro país que pasan de los 15 años, 71.6% han tenido un hijo, de ese grupo de mujeres que son madres, 44.1% realizan trabajos que les generan una ganancia económica, a la par del trabajo doméstico que realizan en casa. Casi la mitad de las mujeres madres de México buscan la forma de aportar recursos a su hogar.

Y vaya realidad: El 71.8% de las madres solteras trabajan, 71.7% de las mujeres divorciadas también lo hacen, lo mismo para 68.3% de quienes se separaron de su pareja, 39.3% de las mujeres casadas, 39.4% de las que viven en unión libre, y 30.6% quienes enviudaron. 20.9% de las mujeres económicamente activas laboran en el sector informal.

Siete de cada diez madres solteras trabajan; de ellas, 28.8% lo hacen por cuenta propia, otro pequeño porcentaje lo hacen como jefas, casi 10% lo hacen sin recibir algún tipo de remuneración... pero seis de cada diez lo hacen como subordinadas. De estas últimas, 81.4% no tienen acceso a guarderías, 45% gana menos de dos salarios mínimos y otro 45% no tiene acceso a servicios de salud (con la salud universal del nuevo gobierno federal, les va a favorecer al igual que a las empleadas domésticas). También otro 44.9% labora sin tener de por medio un contrato escrito.

Tantas mujeres, en tantas condiciones, pero que se encuentran todas en el mismo punto: aquel donde demuestran que para ser madre sólo es necesario un motor, el del profundo amor que están dispuestas a entregar.

Con respecto al Día del Maestro, se eligió el 15 de mayo para conmemorar la toma de Querétaro en 1867, cuando el Ejército Mexicano logró derrotar al Segundo Imperio de México, además de coincidir con la celebración a San Juan Bautista de La Salle, un sacerdote y pedagogo francés que consagró su vida a formar maestros destinados a la educación de hijos de artesanos y de niños pobres de la época, y que un 15 de mayo de 1950 fue declarado patrono especial de todos los educadores de la infancia y de la juventud y Patrono universal de los educadores por el papa Pío XII.

En nuestro país es común que los niños lleven regalos a sus profesores, organicen festivales, regalos, pasteles y en las instituciones educativas es un día no laboral. En mi infancia, como alumno de la escuela primaria No. 7 “Miguel Alemán Valdés”, participé un 10 de mayo en un concurso de “Poema a la Madre”, creo que fue bueno porque como premio me correspondió ir a recitarlo a una estación de radio, poema que todavía conservo, como un trofeo en mi trayectoria literaria. Por otra parte, los maestros involucrados en sindicatos o movimientos sociales, realizan marchas y manifestaciones en demanda de mejoras a sus condiciones laborales y salariales.

La influencia del maestro es decisiva, él es quien debe despertar los valores morales y espirituales del alumno. Todos hemos sido alumnos. Todos guardamos en nuestra memoria el nombre de algún maestro que nos ayudó a descubrir nuestro camino profesional incluso desde nuestros primeros años de vida. Maestros que son sinónimo de autoestima y de esperanza. El conocimiento es la raíz de una sociedad mejor y más libre. Los niños no son el futuro, son el ahora. La misión del maestro consiste en provocar el desenvolvimiento de las potencialidades nobles del alumno. La educación como el motor que genera conciencias y despierta el espíritu, como una palanca para remover conciencias, como un despertar del mexicano, que se realizaría no sólo por la experiencia escolar, sino por la difusión de la cultura, de los libros.

El maestro es de esencia un soñador empedernido, un idealista consumado en la educación, es la palanca que rescata al hombre de la ignorancia, que lo hace libre. Nos brinda día con día la adquisición de nuevos conocimientos y capacitación para el futuro.

Los datos de la Unesco nos dicen que, para alcanzar la universalización de la enseñanza en 2030, sería necesario contratar a 69 millones de docentes. No solo faltan profesores. Hay muchos otros problemas pendientes si queremos garantizar una educación equitativa y de calidad para los niños y niñas. En muchas regiones trabajan en condiciones precarias, no se respetan sus derechos. A esto hay que sumarle la falta de recursos didácticos con los que trabajan y que las aulas suelen estar muy masificadas.

Este mes de mayo, en dos fechas significativas, conmemoramos las dos piezas clave de la vida nacional: La madre y el maestro. Este año por la pandemia del coronavirus no se llevaron a cabo sus muy merecidos festejos.