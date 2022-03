En cartera

Es difícil resumir en unas líneas la vida y obra de un gran universitario: De gran humanismo, buen trato, respetuoso, responsable, bondadoso y gran amigo. El doctor Jorge Ramírez Díaz nace el 26 de abril de 1930 en Matehuala, San Luis Potosí y fallece en la ciudad de Durango. Dgo., el martes primero de marzo próximo pasado, casi por cumplir 92 años de edad.

Sus padres el doctor –también oftalmólogo- Francisco Ramírez Navarro y su madre María Antonia Díaz de Ramírez, quienes además tuvieron a Fernando, Bertha y Elisa. Cabe señalar que en 1953 el Dr. Francisco Ramírez Navarro ante la salida –por presión de la comunidad juarista- del rector del Instituto Juárez el Lic. Agustín Celis Méndez, es rector interino, convoca a elecciones y es nombrado rector del Instituto Juárez el Lic. Ángel Rodríguez Solórzano (1953-1957), siendo el último rector del Instituto Juárez y primer rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango (1957-1964).

En virtud de que el padre del Ramírez Díaz debe realizar sus estudios en la especialidad de oftalmología, se traslada la familia a la hoy Ciudad de México. Años más tarde deben mudarse a la ciudad de Durango, Dgo., pues su padre es nombrado médico del Hospital de Ferrocarriles de Durango, oftalmólogo del Hospital Civil y profesor del Instituto Juárez, donde ocupó por 30 años el cargo honorífico de vicerrector, y como ya dijimos, en 1953 como rector.

En 1943, JRD ingresa al Instituto Juárez para cursar los niveles de secundaria y preparatoria. En 1946 es electo presidente de la Sociedad de Alumnos del IJ y organiza el primer concurso de oratoria y con los ingresos obtenidos por los festejos universitarios era costumbre que se destinaran a mejoras al edificio central y se compraron los faroles que están en sus corredores.

Para continuar con sus estudios profesionales JRD ingresa a la UNAM y preside el “Círculo Universitario de Estudiantes Durangueños”. En 1954 – a los 24 años de edad- se gradúa de Médico Cirujano y su Servicio Social lo realiza en Villa Unión, Dgo. Decide hacer la especialidad de oftalmología –como su padre- y parte a la ciudad de Kansas, Missouri, EUA, donde realiza su internado rotatorio.

Lo aceptan en el NewYork Policlinic Medical School and Hospital, donde realiza las especialidades de Oftalmología y Otorrinolaringología, se gradúa en 1958. Asiste a un curso de Patología Ocular en el Armed Forces Institute of Pathology, e ingresa al American College of Surgeos.

Durante su estancia en New York conoce a la enfermera de nacionalidad canadiense Bárbara Mc Klean, que era parte de su equipo quirúrgico y contrae matrimonio en 1958, matrimonio de 64 años y que sólo lo separó el fallecimiento de JRD, procrearon a Jorge Francisco, Marco Antonio, Rolando Ernesto, Bárbara Elena, Gabriel Kenneth y Mario Alberto.

En ese mismo año se regresan a Durango, y JRD se integra la vida laboral al lado de su padre, como médico adjunto en el Hospital Civil y como profesor de Anatomía Clínica en la recién inaugurada Escuela de Medicina de la UJED, donde también impartió la materia de Otorrino, permaneciendo 57 años consecutivos como catedrático.

En 1962 cuando se instala el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Durango lucha contra las irregularidades en la contratación de médicos encabezando como secretario general al Sindicato de Médicos y Profesiones Afines, logrando que el IMSS contrate directamente a sus trabajadores, previa convocatoria.

En 1964 se funda el Colegio Médico, designando a JRD como su primer presidente. Se funda la Sociedad Duranguense de Oftalmología y fue nombrado su primer presidente. Es miembro de la Junta Directiva del Movimiento Nacional de los Médicos. En 1963 fue director del nuevo Hospital de Ferrocarriles. Fue director del Hospital-Escuela durante los cuatro años que funcionó.

En 1988 la UJED sufrió una de sus peores crisis, que obligó a la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal a intervenir, y el Consejo Universitario lo nombra rector el 28 de mayo de 1988 al 11 de octubre de 1992, donde realizó importantes acciones como la autorización de los recursos de la que hoy Biblioteca Central Universitaria. Fue el rector de la unidad, del diálogo, de las puertas abiertas.

Descanse en paz. Mi gratitud para siempre por otorgarme la confianza para crear la Dirección de Comunicación Social de la UJED, donde editamos libros, convocamos a premios nacionales de periodismo, organizamos foros, editamos revistas, boletines.