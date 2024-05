En Ceballos: centro de residencias artísticas

El pintor duranguense José Luis Ramírez, no solo es uno de los pintores más importantes de México, también, es un artista generoso que abre las puertas de su casa en Ceballos, Durango, a los artistas locales, nacionales y extranjeros. Como artista, José Luis Ramírez, resulta ser un garbanzo de a libra de la comunidad cultural duranguense. Es un pintor independiente y eso lo hace libre para crear su obra, sin depender de la burocracia cultural del Estado o del municipio.

Inspirado en el ejemplo del pintor oaxaqueño Francisco Toledo, fundó una sociedad privada sin fines de lucro, y así, se hizo realidad lo que hoy se llama: Centro de Residencias Artísticas, ubicada en la comunidad de Ceballos, Durango. Dicha residencia, ya da sus primeros pasos, teniendo como invitados a artistas mexicanos y de varios países latinoamericanos, entre ellos, Chile y Argentina. Cabe mencionar, que este centro de residencias artísticas, es la primera en su tipo en el noroeste del país, donde podrán estar artistas visuales, de las letras, de la música y de todas las expresiones del arte.

Cabe destacar, que una de las principales actividades de dicho centro, que dirige el mismo pintor, va dirigida a las niñas y niños que quieran desarrollar sus talentos artísticos. El ejemplo de este artista duranguense, como dijimos, es uno de los pintores principales de México, y así lo respalda su obra, expuesta en las principales galerías, museos y centros culturales en todo el mundo. Pepe Ramírez es un artista que no ha perdido el “piso”, al contrario, tiene los pies bien plantados en la tierra, por eso fundó en Ceballos el centro de residencias artísticas para que todas y todos los artistas, puedan estar ahí para hacer o presentar obra.

Un artista entre menos dependa del poder, tiene más libertad y es libre para crear su obra y no hacerla para el Estado o quedar bien con el presidente o gobernador en turno. Sin libertad, no hay arte libre, y sin estas dos condiciones, un artista puede terminar sirviéndole al poder. Por eso decimos: el maestro José Luis Ramírez, en su obra plasma la libertad y lo libre que es para dejar huella en el arte. Para ser reconocido en el mundo no se necesita crecer a la sombra de la cultura oficial.

Nos da gusto saber, que en próximas fechas estarán en el centro de residencias artísticas, dos figuras de la cultura duranguense; José Ángel Leyva y Evodio Escalante. El primero, un poeta y editor que no canta mal las rancheras, con un prestigio en la vida cultural de la CDMX, América Latina, y países de Europa. El crítico literario Evodio Escalante, sin duda, uno de los mejores de México y con una carrera como escritor y ensayista será huésped de dicho centro. Dijo el poeta: para muestra basta un botón, los demás a la camisa.