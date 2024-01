¿Pisarán la cárcel funcionarios corruptos del Registro Civil?

La Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción inició desde el 2023 una investigación para desmantelar la red de corrupción que opera desde Durango a nivel nacional dentro del Registro Civil, donde están involucrados funcionarios y negocios particulares; sin embargo, la pregunta flota en el aire ¿Pisarán la cárcel los funcionarios corruptos o son delitos simples?

Recordemos que desde el 2021 se otorgaban actas de nacimiento y matrimonio falsas, para nacionalizar personas extranjeras y así como algunos documentos para realizar adopciones, colocando a Durango en ese tiempo entre los 10 primeros estados en corrupción. ¿Pero quién autorizó estas corruptelas o conductas ilícitas donde participan subordinados?

Sin embargo, el Fiscal Anticorrupción, Noel Díaz Rodríguez, no ha dejado de lado este tema, por lo que resultado de ello, el lunes de esta semana se realizaron tres cateos en los municipios de Poanas, Nombre de Dios, Vicente Guerrero y en Guadalupe Victoria, obteniendo el aseguramiento de impresoras, equipo de cómputo, celulares y diversos documentos; logrando la detención de una persona.

Acciones que se suman a los 25 cateos realizados también en la capital del Estado y en los municipios de Santiago Papasquiaro, Cuencamé, Lerdo y Gómez; los cuales dieron como resultado en aquella ocasión la detención de 13 personas.

Hay que reconocer las acciones que ha realizado la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción a través de las denuncias que han presentado los duranguenses, quienes cada vez son más vigilantes de las acciones de sus gobernantes, así como de la coordinación que mantiene con las diferentes dependencias de gobierno, ya sea municipal o estatal, para conocer estos hechos.

Esperamos que se siga combatiendo la corrupción en Durango, porque nadie debe hacer mal uso de los recursos públicos, que son generados por los impuestos que pagamos los ciudadanos.

Sin embargo, ahora surgen varias preguntas. ¿Qué ha pasado con el caso del ex secretario de finanzas del Estado? ¿Se tienen avances en la investigación? Recordemos que la actual administración que encabeza el gobernador Esteban

Villegas Villarreal solventó el quebranto financiero heredado por el sexenio anterior.

La Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción tiene esta nueva oportunidad de materializar con su investigación un verdadero combate a la corrupción, el cual es un gran pendiente que se tiene con la ciudadanía, no solo a nivel local, sino también a nivel federal.

No olvidemos que este tipo de conductas dañan a toda nuestra sociedad, por lo que las instituciones de gobierno deben poner la muestra y realizar sus funciones apegadas a la legalidad; además de impulsar acciones o políticas públicas en coordinación con las sociedad civil y la iniciativa privada para ir eliminando este mal hábito que ha prevalecido a lo largo de los años.

Si bien es cierto, el problema de la corrupción no es la falta de sanciones o leyes para combatir, sí es, el que no se cumplan las normas jurídicas, porque hay muchos que creen que las “leyes se hicieron para violarse”; situación que no debe ser así, pero que se ve reflejada en la realidad.