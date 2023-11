Recorriendo...

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- Intensa jornada dominical tuvo la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional por la región noroeste de Durango, concretamente en el frío Guanaceví y en el feriado Tepehuanes, tomando protesta a los integrantes de las estructuras se sectores y organizaciones.

Entre los dirigentes, Arturo Yáñez Cuellar, presidente del CDE; José Ángel Beltrán Félix, de la CNC y Francisco Javier Ibarra Jáquez, de la llamada organización Unidad Revolucionaria, quienes lanzaron marcado mensaje de unidad al priísmo tepehuanense, que a lo que se miró, no está en su mejor momento en cuando a fraternidad.

Enfático el mensaje de la primera priísta Marisela Corral López, quien antes de ser alcaldesa fue presidente del comité municipal campesino y también del comité municipal tricolor.

Sin duda un municipio donde la dirigencia estatal debe tomar no solo las medidas preventivas para lograr buenos resultados el año entrante, sino también para empezar a consolidar un proyecto que integre a las diversas corrientes para el 2025, de lo contrario, pudiera ser bastión morenista para entonces.

El pasado político partidista marca cambios de ruta en el proyecto Corral; con un liderazgo muy bien posicionado de don Gabriel, presente en la asamblea de toma de protesta y además de doble alcalde, hacedor de otros tres, ni más ni menos.

Clara la petición hecha por Marisela al dirigente Arturo, en el sentido de buscar tener un delegado de más tiempo en el municipio, siendo bastante clara al señalar que Gonzalo ( Espinosa) acude muy poco, además de hacer un señalamiento directo al anterior, el santiaguero por adopción Albino Ponce.

Significativa la presencia del dirigente municipal panista Benjamín Reyes, ahora que ya trabaja electoralmente el Frente Amplio por México.

Muy enfático el ex diputado y ex alcalde Francisco Ibarra Jáquez, ex dirigente estatal cenecista prestado actualmente a Unidad Revolucionaria, respaldando el quehacer de la alcaldesa Marisela.

A esperar la respuesta a esta visita por parte de Arturo, que sin duda conociendo la situación política real que guarda Tepehuanes, deberá enviar a un delegado con amplia experiencia en diplomacia, que logre unir a un priísmo que a lo que se miró, está desunido.

Priístas de amplia experiencia comentaron la falta de una invitación formal a esta reunión del domingo, lo que sin duda, no ayuda mucho en tiempos de renovación e integración. A esperar para comentar.

A propósito de la región, muy marcada la diferencia entre el estado físico que guarda la carretera federal Francisco Zarco en su tramo Santiago Papasquiaro – Tepehuanes.

La parte pinolera en no muy buen estado y la tepehuanense en buenas condiciones, ni más ni menos.