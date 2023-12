Recorriendo...

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- Los tiempos y formas electorales tradicionales en nuestro país marcan el echar flores, halagos y mil lindezas más de los candidatos o de los gobiernos en turno.

Ejemplos hay muchísimos y lo podemos ver en los diarios, revistas y en algunos espacios publicitarios de las redes sociales, algo que inicio al parecer cuando Hernán Cortes llegó a lo que hoy es México y ha seguido así hasta nuestros días, lo mismo a nivel nacional, estatal y casi casi municipal, porque en este último, en ocasiones ni el cargo les ayuda a quitarse lo, lo que ni el poder puede disfrazar.

En fin, el comentario viene a colación por dos temas, uno creo que positivo y el otro no tanto, pero al final, Usted amable lector, tendrá la opinión personal.

El primero es que hace aproximadamente seis meses, vino un aspirante a la candidatura morenista a la presidencia de la república, Adán Augusto López Hernández, lo hizo en calidad de Secretario de Gobernación y también haciendo “talacha” aspiracionista, lo que hace cualquier funcionario de elección popular, desde dirigente estudiantil o presidente del comisariado ejidal hasta alcalde, diputado, senador y gobernador, lo mismo de Durango que del resto del país.

En su acercamiento con la “pípol” en Canatlán y la región noroeste, menonitas incluidos, la presidente municipal Ángela Rojas Rivera le hizo ver el pésimo estado en que se encontraba la carretera federal 23 Francisco Zarco, a quien algunos periodistas mal llamaron la carretera de la muerte, toda vez que habrá muchos accidentes pero los muertos parece que se quedan en la muy bien arreglada carretera federal 45, tramo Durango – San Juan del Río.

Pues bien, estimado y caro lector, Adán Augusto hizo el compromiso de que dicha carretera 23 estaría rehabilitada a partir del fin de año, se mencionó noviembre para empezar y Bendito sea Dios, la carretera ya está rehabilitada en el tramo prometido y conste que nadie me lo platico.

Solo faltan como treinta metros cuadrados de tramo municipal, frente a la entrada al rastro municipal de Canatlán y algunos metros sobre la carretera, que están llenos de baches y son un verdadero peligro, algo que Obras Públicas Municipales de Canatlán no ha visto, no conoce, no sabe o no le interesa arreglar.

Adán Augusto es el coordinador político de la precandidata Claudia, lo cual representa un logro, por lo menos para quienes lo escuchamos comprometerse y cumplir a cabalidad.

Dentro de lo bueno, es que el Gobernador Esteban Villegas Villarreal lleva muy buena relación con Él, inclusive, el mandatario estatal se dijo muy agradecido por la forma en que el entonces Secretario de Gobernación le ayudo a empezar la administración estatal, cuando la recibió en bancarrota, bien robada, saqueada o con cuentas mochas, como Usted quiera entenderlo.

Si existe congruencia y hay coordinación entre el decir y el hacer, sin duda a Durango deberá seguirle yendo bien con Adán Augusto y si le va bien a Durango le irá bien a municipios hermosos como Canatlán, Nuevo Ideal, Santiago Papasquiaro y Tepehuanes, entre otros.

¿Y Cuál es la mala? El pésimo estado que guarda la carretera federal 45 Panamericana, en su tramo San Juan del Río – Rodeo. Es un tema extenso, pero si Dios, la Virgen de Guadalupe y San Guichito lo permiten, lo escribiremos el lunes, Dios mediante, porque mañana es el día de descanso laboral en este medio informativo de quien esto escribe.