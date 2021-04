Tip... tip...

Dicen que Óscar García Barrón heredó Movimiento Ciudadano con más picos que una custodia. Pero hay la lleva, hay va saliendo y ha conseguido buenos prospectos para las diputaciones.

Y a propósito, ojalá que saquen suficientes votos (pueden sacarlos, el partido penetra) como para obtener dos plurinominales, que serían según la lista, Martha Palencia, más que merecida y Carlos Aguilera, más que negociada.

Se dice tras bambalinas, que en el Congreso se debate la posibilidad de que el próximo gobernador sea de dos años, según iniciativa que en su momento presentó Javier Mier Mier, presidente del Tribunal Estatal Electoral y que al parecer cuenta con las simpatías de varios diputados.

Pero para que esto se dé, debe reformarse la Constitución del Estado y para reformarse necesita la anuencia de las 2 terceras partes de la Legislatura, o sea, 18 diputados.

Porque es de justicia recordar el servicio que algunas personas hacen a la humanidad, mencionaremos, que gracias a la señora Margarita García de Guerrero cuando fue presidenta del DIF Estatal, es que se tiene ahora más quirófanos en el CREE, el Centro de Cancerología, la Misión Korián y la Casa de la Mujer.

Según se dice y según la ley, debe haber 18 magistrados, pero como habían metido uno y al quitarle la Presidencia a Esteban Rosas, lo dejaron de magistrado, actualmente sobra uno, de los que cuando mucho 6 merecen estar.

Los demás, ninguno con carrera judicial, son por compromisos políticos del Gobernador y algunos casos ni siquiera han litigado aunque tengan doctorado en Derecho.

Por lo pronto, AMLO ya canceló el programa de Escuelas de Tiempo Completo.

Y lo que falta.

Hace casi 12 años cuando Aispuro pretendió la gubernatura por primera vez, se le sumó el ahora secretario de Desarrollo Rural, Manuel Sánchez Zamudio y para aportar algo vendió un rancho que tenía.

Pues ese rancho lo compró un tal Adrián Valles Martínez, que lo ha hecho productivo y del que vive ahora que está fuera de nómina.

No diputado, no. Esta china no es la del bosque, es la candidata de Vamos por Durango al Cuarto Distrito y por ahora la puntera en esa carrera.