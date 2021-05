Tip... tip...

La excepción confirma la regla. La concepción suspende la regla.

Mensaje de buena fe a Paty Jiménez:

No le afloje Paty, este muchacho Danielo está explotando mucho su condición de cara nueva.

Quizá haya razón en el desafuero que decretó el Congreso de la Unión en contra del gobernador de Tamaulipas.

Pero es saludable que el Congreso local no haya respetado el desafuero.

En estos tiempos, más que nunca es necesario el respeto a las instituciones.

A ver que le dicen estos nombres: Dolores Asúnsolo López Negrete y Victoria Gutiérrez Cervantes:

Son los nombres artísticos de Dolores del Río y María Victoria.

Ora’ sí que la hodimos, así que el diputado no es culpable de violación porque el hecho ocurrió fuera de sus horas de trabajo.

Vea usted lo que opina Carlos Figueroa Ibarra, secretario nacional de Derechos Humanos del CEN de Morena.

Pa’ que vea usted que en materia de partidos ni a cual ir.

Ayer el Comité Ejecutivo Nacional de Morena acordó nombrar delegados con funciones de presidente en los siguientes estados:

1. Aguascalientes: Eulogio Monreal.

2. Querétaro: Mauricio Ruiz Olaes.

3. Quintana Roo: Humberto Aldana (presidente). Williams Ferrer (secretario general).

4. Nuevo León: Viridiana Lorelei Hernández Rivera.

5. Michoacán: Raúl Morón Orozco.

6. Guerrero: Félix Salgado Macedonio.

7. Durango: Otniel García Nava.

8. Revocamiento el nombramiento de José Narro como delegado en Jalisco.

Apoyé con convicción el nombramiento de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón por considerarlo un acto de resarcimiento simbólico ante la violación de sus derechos humanos por parte del INE y el TEPJF. Con respecto a los demás nombramientos y decisiones me abstuve y razoné mi abstención por considerar que los perfiles no fueron enviados con anticipación a los integrantes al CEN por lo que no podía votar a ciegas. Eso incluye la remoción del senador José Narro.

Expresé mi desacuerdo con respecto a que nos citaran precipitadamente a una reunión urgente del CEN y no incluyeran en el orden del día los casos de Guerrero y Michoacán. Estos fueron incluidos en un adendum a la orden del día inicial. Solamente querían que votáramos los nombramientos para cumplir con la formalidad. También expresé mi profundo descontento ante la opacidad de la actuación de la Comisión Nacional de Elecciones ante el CEN y el partido.