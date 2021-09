Tip... tip...

Presentó el PRI a nuevos dirigentes





¿Qué cree? Corre insistente rumor en los medios políticos que la Dirección Estatal de la CNOP será para Alicia Gamboa y la ONMPRI para Gabriela Hernández.

Claro que las dos tienen capacidad pero, ¿no hay más mujeres en el PRI?

¿Por qué acaparar?

Dice Arturo Yáñez que el PRI le da a la sociedad lo que demanda.

¿Esto es lo que la sociedad demanda?

De tal Yáñez tal “Alito”.

Presentaron a 26 “nuevos” dirigentes del Comité Estatal.

¿Esas son las caras nuevas, Arturo?

Pero no, no tiene caso echarle a usted la viga, usted no decide.

De los punteros a gobernador por la alianza PRI/PAN/PRD, sólo dos tienen presencia estatal, Esteban Villegas y Luis Enrique Benítez.

De Jorge Salum y Héctor Flores están muy focalizadas sus preferencias.

Y en cuanto a la Morena, sólo tiene presencia estatal Gonzalo Yáñez. Marina la tiene en Gómez Palacio, Enríquez en esta ciudad y Espino yo creo que ni en su casa.

Sigue el jaloneo entre las fracciones PRI y PAN del Congreso por la Secretaría General. Ayer todavía no llegaban a un arreglo. El PAN quiere a Ignacio Orrante y el PRI a Homar Cano.

De tablas a tablas le voy a Homar.

También deben cambiar al director de la Biblioteca. Y ojalá que no la consideren posición de partido.

Hay alguien que estaría que ni mandado a hacer: El historiador Javier Guerrero Romero.

O también Jaime Herrera “El Calabazo”, que en la oportunidad que tuvo la hizo bien.

Hay la lleva en la Comisión Estatal de Derechos Humanos Marco Antonio Güereca Díaz.

La institución no tiene del todo el reconocimiento de la sociedad, sobre todo porque lo único que pueden hacer es recomendar, pero no cabe duda que Marco y sus consejeros le ponen corazón a la encomienda.

En Tepehuanes la sucesión por la Presidencia puede crear una guerra fraterna.

Por una parte, Marisela Corral está muy bien posicionada por el PRI, pero por la otra, su hermano Arturo, es el gallo de Morena.

Ambos son hijos de Gabriel Corral, que fue dos veces presidente por PRI y como 5 veces a través de terceros.

Más arribita de la sierra, en Guanaceví, Rogelio Ayala ya no podrá ser presidente por quinta vez, así que los habitantes de ese municipio tendrán que encontrar cara nueva, posiblemente por el PRI, que es el partido que domina la región.

En San Juan del Río se posiciona la idea de que el candidato del PRI debe ser el actual dirigente cenecista y actual regidor Enrique Martínez Quiñones.