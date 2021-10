La senadora Margarita Valdez, dice que la falta de medicamentos en el ISSSTE no se debe a desabasto del Centro, sino que a los empleados de ahí, los mismos médicos se la roban para venderla por su cuenta.

Y al parecer se va a presentar la denuncia y desde ahora les advertimos cuál será el resultado.

¡Impunidad!

En una de esas desbarradas, el presidente López Obrador anunció que a todos los gobernadores que van a dejar de serlo próximamente los tiene en el servicio exterior.

¿Y a dónde mandarían a Aispuro? ¿A Culiacán?

Todo apunta para que el candidato de la alianza PRIAN en Canatlán sea Jacobo Martínez, el que sin duda se habrá de enfrentar en calidad de nacido para perder con la regidora con licencia y diputada local, María de los Ángeles Rojas Rivera, que en los últimos 3 años ha crecido una enormidad en su tierra.

Fue contendiente de Dora González en las pasadas elecciones, postulada por el Verde, y no obstante toda la fuerza que le metieron los panistas a la señora Dora, apenas la superó con 100 votos.

Y sigue la mata dando.

Ahora es Leticia Herrera Ale la que se autodestapa para el Gobierno del Estado, obviamente buscando que la postule la alianza PRIAN, sólo que ésta no se lanza como el Borras, sí tiene posibilidades de ser candidata y hasta de ganar, porque aunque en la pasada contienda local Marina Vitela arrasó Gómez Palacio, Lety no estaba en la boleta sino gente suya.

La próspera empresaria se dio una sacudida y hasta presuntamente congelaron sus cuentas por un supuesto desvío millonario de recursos de parte de quien fuera su tesorero, con condición legal de indiciado pero protegido en suspensión provisional por el Poder Federal.

Obviamente Lety no metió las manos en esos billetes, pero si es candidata, júrelo que se los van a adjudicar, a menos que para entonces el ex tesorero esté en el bote, lo que creo no va a ocurrir.

De allá mismo, tiene calidad de prófugo el ex recaudador de Rentas, contra quien ya se giró una orden de aprehensión también por varios millones.

Y aquí en lo local, ¿recuerda que sometieron a juicio a un líder cetemista que se clavó la lana de unas placas?

Pues con éste imperó la Justicia Restaurativa y está pagando en abonos.

De los 600 mil que le reclamaban, ya nada más debe 200 mil.