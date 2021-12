Marina Vitela ya es la candidata





Bien: Marina Vitela ya es la candidata.

Dicen en el PRI, que les hubiera resultado más cómodo Enríquez.

Y mire cómo les ven la cara, siempre dijeron que la candidatura la definirían las encuestas.

Y las encuestas colocaban a Marina muy por debajo de Enríquez.

Escribíamos que 4 ex priistas destacados en Lerdo se irían contra Homero Martínez si intentaba la reelección.

Bien, Roberto Carmona Jáuregui, ex alcalde y ex diputado, nos habló para aclarar que él no está a favor ni en contra de Homero, pero que no está en ninguna coalición si se reelige.

Por si le sirven estos datos, que esperemos le sirvan, a menos que usted tenga otros.

Los partidos que han circulado por el Congreso del Estado, son éstos con sus respectivos presidentes fundadores.

Partido Revolucionario Institucional: fundado en 1946 como Partido Nacional Revolucionario, luego Partido de la Revolución Mexicana y por último PRI, como se le conoce.

El primer presidente estatal fue el político de Santa María del Oro, Antero Carrete.

Partido Acción Nacional: fundado en 1940, no ha cambiado de nombre, aunque sus orígenes están en organizaciones cristeras, sinarquistas y ex militantes del Partido Demócrata Mexicano. Su primer presidente, Alfonso Gómez Palacio.

Partido de la Revolución Democrática: fundado en 1989 con militantes que fueran de los partidos comunistas, Partido Unificado de México, Partido Socialista de los Trabajadores y Corriente Democrática del PRI. Su primer presidente, Jorge Torres Castillo.

Partido Verde Ecologista de México: fundado en 1991. Su primer presidente, José Manuel León Bernal.

Partido del Trabajo: fundado en 1989. Su primer presidente fue Marcos Cruz Martínez.

Partido Movimiento Ciudadano: primero conocido como Partido Convergencia Democrática, su primer presidente, José Ramón Enríquez Herrera.

Partido Duranguense: fundado en 1999. Su primer presidente Juan Manuel Salazar.

Partido Nueva Alianza: fundado en el 2005 y que hasta su desaparición, o mejor dicho hasta su cambio de nombre por Redes Sociales Progresistas, aglutinaba casi en la totalidad de sus militantes a los profesores estatales y federales. Su primer presidente fue José Luis de la Paz.

Dato adicional por si le sirve: el Partido del Trabajo surgió en Durango con la fuerza de una organización conocida como Comité de Defensa Popular (CDP).